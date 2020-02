La situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el apoyo que se le está dando representan un gran riesgo en la estabilidad de las finanzas públicas del país, lo que a su vez podría influenciar en la calificación crediticia de México, indicó Charles Seville, analista soberano de Fitch Ratings.

“Creemos que la deuda de Pemex y la perspectiva que se tiene de la empresa tienen un gran potencial de vulnerar y debilitar las finanzas públicas (...) en el corto plazo implican menos recursos para el estado y los gastos que se quieren hacer como el de la refinería serán mayores a lo estimado”, dijo en entrevista.

Luego de participar en el Foro Perspectivas Crediticias 2020, mencionó que si bien a la calificadora no le compete dar consejos al gobierno, sí considera los escenarios que se tendrían con los proyectos que se buscan impulsar y el efecto que tendrían sobre la calificación crediticia.

Recordó que, el año pasado, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Pemex dejándola en grado especulativo de “BBB-” a “BB”; mientras que la calificación de México pasó de “BBB+” a “BBB” con perspectiva estable.

Seville expuso que, si la economía crece y se reactivan las inversiones como efecto del T-MEC, es poco probable que cambie la perspectiva de México. Además, reconoció la disciplina fiscal que mantuvo el gobierno durante el 2019.

“Vemos positivo que el gobierno mantuvo la disciplina fiscal, se esperaba que gastara más de lo que estimaba, pero no fue así (...) el problema es que parte de las metas fiscales se lograron a costa de la inversión y del uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)”.

De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 2019 se utilizaron 125,000 millones de pesos del FEIP para compensar los menores ingresos ante un nulo crecimiento de la economía mexicana.

En caso de que la economía no crezca 2% en este año, como contempla Hacienda, se utilizarían otra vez recursos del FEIP por un total de 80,000 millones de pesos. Al respecto, Seville consideró poco probable que la economía mexicana crezca 2% este año, por lo que sí prevé que se sigan utilizando recursos del FEIP. “Es probable que para el 2021 ya no quede mucho del FEIP; es decir, ya no tendrán ese colchón ante menores ingresos”.

Con dicho panorama, comentó que cada vez será más difícil para el gobierno recortar gastos. “Una alternativa sería una reforma fiscal y que tenga un efecto como el que se vio en el gobierno pasado, donde se alzaron los ingresos por la reforma fiscal y se redujo la dependencia de los ingresos petroleros”.

Fondo contracíclico es viable, pero hay que conocer detalles

Consideró que la propuesta de crear un fondo contracíclico en el país, como lo ha planteado l Hacienda, es buena, pero primero se deben conocer los detalles de cómo podría operar dicho fondo.

“Se debe detallar qué se haría cuando las proyecciones de crecimiento no sean las que se esperaban y cuánto utilizarían del fondo. Depende mucho de los detalles. No sé cómo pretenden capitalizar ese fondo y en qué ciclos se tomarían recursos del fondo”.

Con respecto a la posibilidad de crear un consejo fiscal que ayude a mejorar las proyecciones de la economía y su efecto en las finanzas públicas, comentó: “dependerá mucho de la ejecución de los planes y de la credibilidad de cómo funcionará. Hay instituciones de este tipo en otros países; algunas funcionan bien, pero otras tienen influencias (políticas)”.

Fitch Ratings se pronuncia sobre México

• La egencia ve vulnerabilidad en las finanzas públicas.

• Preocupa deuda y apoyo a Pemex.

• Reconoce cumplimiento de metas fiscales, pero critica que se lograra a costa de menor inversión y uso del FEIP.

• Prevé que, en el 2020, se utilicen de nuevo los recursos del FEIP.

• No cree que se logre crecimiento de 2 por ciento.

• Preocupa que en el 2021 ya no se tenga un “colchón” de recursos en el FEIP.

