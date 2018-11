El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene los recursos suficientes para blindar a los estados en caso de una crisis, refirió David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Si bien el auditor superior no prevé alguna crisis en las finanzas públicas en el corto plazo, que pueda afectar las participaciones federales de los estados, el fondo podría amortiguar una posible baja en las participaciones ante cualquier contingencia, por lo cual los estados no se verían afectados.

“El Fondo de Estabilización de los Estados y Municipios tiene casi 80,000 millones de pesos. Este fondo se activa cuando las participaciones de los estados caen tres veces seguidas respecto a lo estimado”, explicó durante su participación en el Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria, realizado en la Cámara de Diputados.

Añadió que aunque se diera una crisis fuerte en las finanzas públicas —algo que no prevé— el fondo podría amortiguar las caídas hasta por dos años, por lo cual los estados, de alguna manera, están blindados.

No obstante, refirió que sí existe una gran dependencia de las entidades federativas y de los municipios, lo cual se da porque la parte fiscal está profundamente centralizada en el país.

“Somos el país más centralizado respecto al poder tributario. Alrededor de 95% del poder tributario, es decir, la capacidad recaudatoria de los impuestos, la tiene el gobierno federal, por lo que los estados tienen alrededor de 4% y los municipios 1%”, detalló.

Por su parte Emilio Barriga, auditor especial de Gasto Federalizado, indicó que el presupuesto de los estados, en promedio, depende 85% de los recursos federales, aunque hay casos extremos como el caso del estado de Hidalgo que depende casi completamente de los ingresos que reciben del gobierno federal.

Explicó que esta dependencia tiene implicaciones importantes ya que las entidades locales sólo obtienen, en promedio, menos de 5% de sus ingresos a través de sus impuestos locales.

Veracruz, con 53 denuncias por desvíos

Colmenares Páramo informó que, desde el inicio de su gestión en febrero de este año, se han presentado 53 denuncias relacionadas con los desvíos de recursos en Veracruz, de las que pronto se darán a conocer los resultados.

El titular de la ASF calificó como atroz no sólo las denuncias presentadas, sino que no existan penas materializadas por los daños que ocasionaron dichos desvíos.

“Veracruz, evidentemente, fue un caso atroz, pero lo impresionante es que realmente las sanciones no se materializaron de la manera que quisiéramos. Algo ya se está haciendo y hay muchas denuncias. En mi gestión, llevamos 53 denuncias penales y tengo entendido que ya algunas van a tener resultados pronto”, acotó.

Añadió que ante los casos de desvío, se ha reforzado la coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que estos delitos tengan consecuencias legales. “Ya establecimos una mesa de trabajo con la PGR para empezar a sacar los asuntos que están pendientes, y no los vamos a soltar. Realmente no entramos con miedo, no importa el nivel de la gente que señalemos, las demandas las vamos a mantener”.

