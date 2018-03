Debido a los importantes incrementos en los precios de la gasolina que se verán a partir del 1 de enero del 2017, la inflación anual rebasará 4% en enero, en junio llegará a 5% y al cierre del siguiente año se ubicará en 4.65%, indicó un análisis realizado por BBVA Research.

Aunque el aumento en los precios de la gasolina son una medida positiva en el mediano plazo, también implicarán un aumento adicional de más de seis décimas en la inflación en enero, consideró BBVA Research en su documento.

Con ello, ahora prevemos que la inflación de enero será de 1.1%, es decir, incluso mayor que la observada tras la reforma fiscal del 2014, cuando se ubicó en 0.9 por ciento. Así, ahora esperamos que la inflación alcanzará 4.15% (anual) en enero , explicó BBVA Research.

Con esto la inflación anual se ubicará en 4.15% y alcanzará un pico de 5% en julio, manteniéndose por encima de 4% todo el año para que, al cierre se ubique en 4.65 por ciento.

Estas previsiones ya suponían además un mayor ritmo de traspaso del tipo de cambio a los precios (pass through), que, no obstante, seguimos anticipando que no supondrá efectos de segundo orden. Además, las estimaciones suponen que el peso no se debilitará en el 2017 , refiere el estudio realizado por la institución financiera.

Esta perspectiva coincide con la que otros analistas han expresado respecto a que la inflación, durante el 2017, estará por arriba de la meta del Banco de México (Banxico), que es de 3 por ciento.

De acuerdo con Finamex Casa de Bolsa, la inflación anual en enero del siguiente año podría ser de 4.4%, nivel muy superior a la meta de precios del Banco de México, de 3% +/- 1 punto porcentual, lo que hará que difícilmente regrese a niveles cercanos a la meta del banco central en lo que resta del año.

El pasado 27 de diciembre -recordó BBVA Research- la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció nuevos precios máximos de la gasolina antes de una plena liberalización.

Los aumentos en los precios máximos a partir del 1 de enero son los siguientes: la gasolina tipo Magna subirá 14.2% para ubicarse, en promedio, en 15.99 pesos por litro, la Premiumse incrementará 20.1% para venderse, en promedio, en 17.79 pesos por litro y el Diesel, 16.5%, para alcanzar los 17.05 pesos por litro.

Las medidas anunciadas por la SHCP tienen la intención de eliminar el subsidio a la gasolina, lo que para BBVA Research es adecuado, pues es preferible que los mayores precios derivados de la ineficiente estructura de costos los enfrenten los consumidores a que lo haga el fisco .

En este contexto, BBVA Research prevé que el Banco de México continúe con su enfoque preventivo que ha tenido desde febrero del 2016 en el tema de las tasas de interés.

Tanto los niveles de inflación (mayores a 4.0% durante todo el 2017) como la tendencia alcista durante al menos el primer semestre del 2017 (...) obligarán al Banxico a seguir actuando preventivamente para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación y posibles efectos de segundo orden , detalló.

