El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) debe dejar de ser la caja chica del gobierno, ante cualquier desequilibrio presupuestario, por lo que es necesario que se fortalezca su marco jurídico y operacional para que se tenga mayor claridad en el uso y aplicación de los recursos, indicaron expertos.

Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que, actualmente, se recurre al FEIP para salir de cualquier apuro de menores ingresos, lo cual no es del todo correcto, pues la prioridad es mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

“Hace falta que quede claro cuándo y cuánto se puede hacer uso de estos recursos; se usan de manera genérica y no de manera específica (...) pueden ser muchas las causas por las que no se alcancen las metas de recaudación, pero no todas ameritan que se puedan utilizar recursos del FEIP”.

Guadarrama mencionó que, si bien, el FEIP funciona como un mecanismo de compensación cuando existe una disminución de ingresos, también sería importante saber a qué se van a destinar los recursos.

“El FEIP debe dejar de ser la caja chica, debe tener un propósito más claro sobre invertir los recursos en temas productivos y no sólo en cualquier gasto presupuestario del gobierno”.

Lo anterior lo comentó, ante el hecho de que las coberturas petroleras del 2020 se adquirieron con recursos del FEIP, pero no se informó cuánto se utilizó. También a que en el 2019 se tenía contemplado utilizar recursos del FEIP para poder apoyar a Petróleos Mexicanos en el pago de su deuda.

“Es un fondo que opera a través de un fideicomiso que no acaba de cuadrar en las categorías típicas de los fideicomisos; lo ideal sería que tuviera un gobierno completamente corporativo y sujeto a reglas que aplican a los funcionarios públicos”, enfatizó el coordinador del Imco.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, coincidió en que el FEIP no tiene reglas claras en cuanto a los recursos que entran y salen.

Recordó que, en el sexenio pasado, la bolsa del FEIP creció de manera significativa por el remanente de operación que se recibió del Banco de México; no obstante, no quedó claro cuánto dinero entró de este ingreso, cuánto salió y a dónde se destinó.

“En un inicio, se esperaba que el FEIP funcionara con una especie de política contracíclica; es decir, si tenías más ingresos de lo esperado, los metías al fondo y si las cosas se complicaban, utilizabas los recursos del fondo para evitar recortes al gasto (...) el problema es que el FEIP no se caracterizaba por un diseño espectacular ni por tener reglas demasiado claras”.

Hacienda planteará una política contracíclica

En diversas ocasiones, tanto el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como el subsecretario Gabriel Yorio, han mencionado que en este año buscarán impulsar una política contracíclica que permita al país enfrentar de mejor manera periodos de desaceleración económica mundial y nacional.

“Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se está diseñando una política contracíclica, la cual va muy avanzada. Tenemos la definición casi técnica que en la jerga económica se denomina una regla fiscal”, dijo, en su momento, Herrera.

Aclaró que, antes de hacer una propuesta formal, el equipo de Hacienda deberá explicar a los legisladores del Congreso y a las calificadoras las bondades de una política contracíclica “para que se perciba como un elemento de certidumbre y no de incertidumbre para las finanzas públicas del país”.

Para Villarreal, la idea de convertir el FEIP en un fondo contracíclico es buena, pues se deben tener reglas que aclaren en qué situaciones se deben utilizar los recursos del FEIP y que ello permita estabilizar los ingresos y el gasto público.

Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico de banco Bx+, agregó que, si bien es buena la propuesta, no se debe sustituir el FEIP por un fondo contracíclico, sino que se puedan tener ambos.

“Es importante contar con estos fondos de emergencia para tener cierta habilidad en temas de finanzas públicas, pero adicionalmente se deberían tener fondos contracíclicos que se formen a lo largo de los años; es decir, no sustituir uno por otro, sino que puedan convivir las dos opciones al mismo tiempo sin tener ningún problema”.

Villarreal concluyó que el papel del FEIP será un factor clave para adelantar la reforma fiscal un año, pues si los ingresos no se recuperan y se cuenta con menos recursos de este fondo, el gobierno tendrá que buscar una forma de ampliar sus ingresos.

“Hay quien argumenta que la reforma fiscal se presente en el Paquete Económico del 2021 y no en el 2022 porque si los ingresos tributarios no están conforme a lo proyectado, van a tener que adelantar la reforma un año y aquí el FEIP es clave porque no puedes llegar a un Paquete Económico 2021 con un FEIP agotado, pondría muy nervioso a todo el mundo”, concluyó Villarreal.

¿Qué es el FEIP?

• En el 2001 se crea el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el cual cambió en el 2015 a Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, como parte de la reforma energética.

• La finalidad del FEIP es aminorar el efecto de una caída en los ingresos del gobierno sobre las finanzas públicas y la economía.

• El patrimonio del FEIP se integra con los recursos previstos en los artículos 19 y 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Las coberturas (petroleras) o instrumentos de transferencia significativa como los remanentes de operación del Banco de México también forman parte del FEIP.

• Para el cálculo de sus recursos, se considerarán los provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo y los excedentes que resulten.

• Los recursos del fondo deberán permanecer depositados en las cuentas establecidas por la institución fiduciaria del fideicomiso en la Tesorería.

• Al cierre de septiembre del 2019, los recursos del FEIP sumaban 260,185 millones de pesos.

• De este total, 57.7% se utilizó para completar los ingresos del gobierno ante un nulo crecimiento de la economía.

