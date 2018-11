Del 16 al 19 de noviembre se llevará la edición número ocho del Buen Fin, donde miles de establecimientos en el país lanzarán ofertas, descuentos y productos a meses sin intereses, lo que puede resultar tentador para muchos consumidores y representar un golpe a las finanzas si no hace sus compras de una manera adecuada y organizada.

En ese sentido, especialistas en finanzas consultados por El Economista comentaron que, para evitar un sobreendeudamiento, es importante utilizar la tarjeta de crédito de forma prudente, además de hacer sólo las compras necesarias, ya que si se dejan llevar por el contexto de ofertas sufrirán un impacto en su bolsillo.

“Se dejan ir por el ambiente y comienzan a adquirir cosas que muchas veces no son necesarias, por eso es importante tener claro lo que se necesita y de acuerdo con las posibilidades de pago en el futuro, porque muchas veces el consumidor cae en la tentación y hace compras innecesarias que le van a causar problemas en sus finanzas personales”, indicó Siegfried Seedorf, profesor de la Universidad La Salle.

“Para el consumidor es muy fácil adquirir a 12 meses, mi recomendación en ese sentido es leer muy bien las condiciones del financiamiento que le están otorgando, debido que en cualquier momento de atraso en esquema de crédito entra como un esquema normal, donde las tasas están alrededor de 40 y 50%, ahí pueden llegar a una situación de haber adquirido algo sumamente caro, pensando que lo compró barato”, agregó Leopoldo Figueroa, catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que más que comprar a meses es mejor mediante aprovechar los descuentos que proporcionan las tiendas.

“Tome en cuenta que, aun cuando los pagos de cada compra se le hagan pequeños, el sumar pequeñas parcialidades puede dar como resultado una cifra muy grande a la hora de pagar; mejor considere las promociones en descuento directo, las cuales le harán ahorrar un monto determinado sobre el precio del artículo”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Comparar

Por otro lado, ambos especialistas subrayaron la importancia de comparar precios en varios establecimientos antes de realizar sus adquisiciones pues hay tiendas que pueden tener el mismo producto con mejores precios y condiciones de crédito.

“A final de cuentas el producto sigue siendo de la misma marca, nada más que vean en qué establecimiento están las mejores opciones tanto de precio como de crédito. Si quiero hacer una compra inteligente tengo que invertir un poco de tiempo en ir a buscar dónde lo puedo encontrar con las mejores condiciones y precios”, dijo el profesor de La Salle.

“Hay que comparar, no importa que se tarden, vean otras alternativas, chequen con otras empresas que vendan el mismo producto, cómo están sus condiciones, así podrán tener mejores oportunidades de adquirir un producto”, añadió Leopoldo Figueroa.

Compras en línea

Por otra parte, el profesor de la EBC comentó que comprar productos en línea es una buena alternativa porque muchas veces tienen descuentos más grandes que los que hay en las tiendas en físico, además de que se ahorra tiempo y gastos como pago de estacionamientos, gasolina, etcétera.

“Hoy en día por el avance de la tecnología ya no es necesario acudir a las tiendas, porque al ir corres el riesgo de que te puedan robar tu dinero o tarjeta por la cantidad de gente que se acumula en los establecimientos, y lo segundo es que muchas veces los productos en línea tienen más descuento porque no se está utilizando la infraestructura, es decir, no se utiliza la gente, los empleados de las tiendas, lo que les ahorra costos”, declaró.

[email protected]