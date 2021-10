Luego de tres días de acaloradas discusiones en el pleno de la Cámara de Diputados, donde en diferentes ocasiones se enfrentaron los legisladores, se aprobó con 274 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones la Miscelánea Fiscal del 2022, en donde se avaló la obligatoriedad del RFC a los 18 años y, con ello, se turnó al Senado para su análisis y discusión.

En la continuación de la sesión del 18 de octubre, los legisladores de la oposición refutaron el RFC obligatorio para mayores de edad, al considerar que esto era una nueva herramienta para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejerciera terrorismo fiscal sobre los jóvenes, ya que podrían ser acreedores a sanciones.

Sin embargo, por la noche del miércoles Morena presentó una reserva para precisar sobre la obligatoriedad del RFC, en la cual se especifica que aquellos jóvenes que no cuenten con un empleo o ingresos deberán inscribirse al padrón como “sin actividad económica” para así no generar la obligación de presentar declaraciones, pagar contribuciones y, por lo tanto, no ser acreedores a sanciones que van desde los 3,870 a 11,600 pesos.

Esta reserva fue apoyada por diputados de Morena, PRI y PRD; sin embargo, el PAN se posicionó en contra de esto al referir que la modificación, si bien la celebra, sólo fue realizada por la presión mediática, mientras que el PRI consideró que no era suficiente la modificación.

“Seamos claros, a pesar de que es un avance, lamentamos que sea insuficiente. Están inscribiendo ante el RFC a quien no es contribuyente, y que no se inscribe por una razón económica, sino porque les están imponiendo una obligación”, criticó el panista Elías Lixa.

Hiram Hernández Zetina, legislador del PRI, comentó que la reserva aprobada por el Pleno sobre la modificación al artículo 27 del CFF es una simulación. "(Morena) No está eliminando la obligatoriedad para que los jóvenes se den de alta en el RFC, lo que hacen es especificar que no se les sancionará en caso de que no la hagan”.

El diputado argumentó, que sin embargo, aún queda abierta la posibilidad de que los adolescentes sean víctimas de la fiscalización y de la persecución por parte del SAT por la obligación de registrarse en el padrón de contribuyentes.

Días antes, el tema del tope de deducción a los donativos que finalmente fue incluido en le Miscelánea 2022, fue lo que generó el debate en el pleno e, incluso, los legisladores llegaron a los gritos y empujones en tribuna.

Aceptan pocos cambios

Pese a que se presentaron más de 500 reservas por parte de las diferentes bancadas de San Lázaro, sólo fueron aprobadas siete presentadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PT y Morena.

Además de la reserva del RFC, también se aprobó una para eliminar el artículo quinto transitorio de la Ley del IEPS en donde se buscaba imponer un esquema de actualización en la aplicación del estímulo fiscal a gasolinas para que los precios no aumenten por encima de la inflación.

“Una vez que hicimos el análisis detallado, consideramos que no es viable el artículo transitorio propuesto en la Miscelánea porque el actual esquema de estímulos al IEPS sobre gasolinas cuenta con los elementos necesarios para reflejar la inflación de los precios de las gasolinas (...) La implementación de estímulos de IEPS a combustibles automotrices, tienen como propósito evitar los gasolinazos”, explicó Paola Tenorio, de Morena.

Asimismo, se aceptó la reserva que fue presentada por el PT para modificar los artículos 91A y 96 del CFF, respecto a las infracciones a las que pueden ser acreedores los contadores públicos.

El martes se aprobaron otras tres reservas en la discusión. La primera de ellas, del PVEM, fue para mantener estímulos fiscales para cultura, cine, investigación y otros sectores, mientras que otras dos reservas de Morena aprobadas fueron para conservar un beneficio para la reducción del ISR al sector primario, así como el no pago de este impuesto en aquellos causantes del sector siempre y cuando sus ingresos no excedan los 900,000 pesos.

En el límite, aprobación de la LIF

De acuerdo con la ley, la Cámara Baja tiene hasta el 20 de octubre para turnar al Senado de la República las minutas sobre la Miscelánea Fiscal, Ley Federal de Derechos (LFD) y Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2022.

Al cierre de esta edición, los diputados se preparaban para discutir, en lo general y en lo particular, la LFD antes de pasar a la discusión y aprobación de la LIF.

Para el próximo año, el gobierno prevé que los ingresos por 7.08 billones de pesos, 8.6% mayor a lo aprobado para este año. De este monto, se propone que 55.6% se obtenga a través del pago de impuestos de los contribuyentes.

Asimismo, se establece un techo de endeudamiento interno de hasta 850,000 millones de pesos, así como de 3,800 millones de dólares de endeudamiento externo.

El dictamen de la Comisión de Hacienda agregó una modificación a la LIF para etiquetar los recursos que se obtengan por la legalización de los llamados autos chocolate. El artículo transitorio que se agregó precisa que lo que se obtenga por la regularización serán considerados como ingresos excedentes, y la Secretaría de Hacienda los destinará a la pavimentación en los municipios que correspondan en la región fronteriza norte.

