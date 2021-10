El senador Damián Zepeda Vidales del PAN afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente al afirmar que las tarifas eléctricas aumentaron 35% con la reforma estructural en materia energética aprobada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Con información oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que tras la aprobación de la reforma constitucional energética, en 2013, y de las leyes secundarias correspondientes, en 2014, el kilowatt/hora costaba 0.82 pesos.

En 2015, dijo, bajó a 0.80 pesos; en 2016, también bajó a 0.73; y en 2017 y 2018 se ubicó en 0.79, un precio también a la baja respecto de 2014.

“¿Cuándo fue cuando subió la tarifa eléctrica en México?, ¿qué creen?, cuando llegó Morena: 2019, 0.82 (el kilowatt/hora), ¿oye, y qué pasó, si estaba en 0.79?; 2020, 0.85; 2021, octubre, 0.87. Aquí está”, expresó al mostrar cifras en conferencia de prensa.

Como se comprometió, anunció, habrá de desmentir “una a una las falsedades, las manipulaciones, las mentiras del gobierno de Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con las cuales están tratando de aprobar su dañina reforma eléctrica”.

Y abundó: “No, no es cierto que vayan a bajar las tarifas con la reforma dañina del presidente López Obrador”.

“Estas tarifas que tenemos hoy en día yo no digo que sean baratas, queremos que sean más baratas, lo que digo es que la ruta para bajarlas es producir energía lo más barata posible y lo más limpia posible. Con la reforma del presidente López Obrador, quitando a los privados en la generación de energía privada eléctrica, lo que van a hacer es producir energía cara y sucia”.

A decir del senador sonorense, la CFE, o sea el gobierno, produce al doble de costos que un productor independiente privado con gas, y al menos cuatro veces más caro que un productor privado de energía renovable a largo plazo.

“La única manera de seguir bajando las tarifas es producir barato, cosa que no hace el gobierno y no hace la CFE. ¿Qué va a pasar con la reforma de Andrés Manuel? Una de dos, o sube las tarifas o las continúa subsidiando, porque estas tarifas de aquí cuestan esto porque tú mexicano pagas el recibo de la CFE y además pagas con impuestos un subsidio. Lo que nosotros queremos es que estás tarifas bajen aún más, pero no por subsidio, sino porque se produce más barato”.

rolando.ramos@eleconomista.mx