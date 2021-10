Los líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, advirtieron que no permitirán una votación fast track sobre el Paquete Económico para 2022, que ya se discute en el Pleno de San Lázaro desde el pasado lunes. El bloque parlamentario “Va Por México” también subrayó que mantendrán el debate en las cerca de 500 reservas que presentaron, pese a que la mayoría de Morena y sus aliados advirtieron que no avalarán ninguna.

El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, destacó en conferencia que es un mal augurio que Morena no escuche a los mexicanos en la discusión de la Ley de Ingresos, por lo que “las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, no dar un paso atrás. No se va a bajar ninguna reserva, no vamos a usar esa economía del tiempo que favorece una votación fast track”.

Lamentó que se haya mostrado un desaseo en el proceso legislativo de los trabajos de la Comisión de Hacienda de la Cámara Bajay, por ello, adelantó que no van a bajar ninguna de las 93 reservas que tiene previstas su partido en el debate parlamentario que se lleva a cabo este martes.

Por su parte, Luis Espinoza Cházaro, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó la postura firme del bloque opositor “Va por México” contra la propuesta hacendaria.

El perredista criticó que "un diputado del bloque oficialista dijo que hoy (martes), mañana o pasado mañana nos humillarían con su voto; pero quiero decirles que no nos humillan. No es a mí, ni al PRD, al PAN, ni al PRI. No nos humilla perder una votación cuando sabemos que estamos del lado de la razón. Humillan al niño con cáncer que no va a tener medicamentos porque las donaciones que recibía ahora las están tasando”.

Espinoza Cházaro anticipó que una de las reservas que presentarán será una tasa 0% al Internet y acusó que la Miscelánea Fiscal enviada por el Gobierno federal busca sacar dinero “de donde sea”.

Queremos que todo México se entere, quién tiene la demagogia y quién tiene el conocimiento y la realidad de lo que necesitamos de una Miscelánea Fiscal que busca obtener más recursos, literalmente, de donde sea”, dijo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, reiteró la acusación de que la iniciativa de integrar a jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es terrorismo fiscal.

“Hay dos grandes lástimas, de pena, de vergüenza. Es increíble que el oficialismo no pueda hacer ni la finta de que escucha otras opiniones, ya ni la simulación… El terrorismo fiscal es un exceso, ni a las personas de 60 años los obligas a registrarse”, dijo.

Morena sólo apoyaría cuatro reservas

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que su grupo parlamentario sólo atendería entre tres o cuatro reservas de las más de 500 que se han presentado para modificar el dictamen de la miscelánea fiscal 2022.

En entrevista con medios, el líder morenista reconoció que la discusión sobre el paquete económico 2022 estará enmarcada por un debate “candente, va a ser apasionado, va a haber mucha vehemencia, mucha pasión y esperemos que así se mantenga”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si su partido prevé aprobar algún cambio al dictamen de la miscelánea fiscal para el próximo año, Mier Velazco aseguró que atenderán entre tres o cuatro reservas, provenientes del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena.

El diputado morenista precisó que una de estas reservas, va en el sentido de precisar que aquellos jóvenes que soliciten su registro al Registro Federal de Causantes, tendrán la opción de puntualizar que no tienen actividad económica, para no tener que ser requeridos por ninguna autoridad fiscal.

Mientras que descartó algún apoyo a las reservas planteadas por la oposición. “Ellos no presentan reservas, lo que quieren es eliminar todo el dictamen porque ellos quieren que regresemos a los esquemas del pasado, que nuevamente haya beneficios para los grandes contribuyentes, que no tomemos en cuenta un régimen simplificado, que lo burocraticemos para que dé paso al resurgimiento de factureros”, lanzó.