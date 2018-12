El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las dependencias que en el 2019 tendrán aumento a su gasto, en algunos casos al doble, como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presentará al Congreso este sábado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, confirmó que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentará a las 17:00 horas del sábado a ambas cámaras, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019.

Indicó que este viernes se concluirá la “maquila” de los documentos y los anexos. “Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar”, dijo el primer mandatario, al reiterar que la iniciativa de ley de ingresos 2019 no contiene gasolinazos por encima de la inflación; aumento de impuestos ni creación de nuevos, y mantiene equilibrios macroeconómicos.

Indicó que el presupuesto es un proyecto “equilibrado y realista, que no signifique déficit; es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento; que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos”.

“Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado. No se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos en el gobierno. Va a ser bien aplicado para el desarrollo del país, que haya bienestar y, sobre todo, que haya paz y tranquilidad”.

“Vamos a cumplir con los compromisos que hicimos de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, de promover el crecimiento económico, de que se dé atención especial a la gente humilde, a la gente pobre”, refirió.

Recortes, ajustes y aumento

El jefe del Ejecutivo federal destacó que el proyecto de presupuesto contempla que, de las 18 secretarías de Estado, ocho tendrán un incremento significativo en su gasto y 10 tendrán una disminución por el plan de austeridad.

Destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional “es de las que va a tener más presupuesto, porque se está contemplando reforzar todo el apoyo del Ejército en la creación de la Guardia Nacional. Vamos a necesitar de más elementos. Se va a reclutar a más elementos”.

Refirió que “todo el gobierno va a aplicar la austeridad republicana, pero hay secretarías que, por la situación de emergencia en que nos encontramos, deben de tener más presupuesto”.

Abundó que la Secretaría del Trabajo aumentará su gasto a más del doble, a fin de que atienda el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La Secretaría de Bienestar “va a tener más presupuesto, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de la Defensa tendrán más presupuesto”.

Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y Oaxaca, Alejandro Murat, acudieron a una reunión con el secretario Carlos Urzúa para revisar el tema del presupuesto a los estados. En el caso de Alfaro, dijo que salió preocupado de la reunión debido a que no había claridad sobre los recursos que tendrá su entidad para atender compromisos hechos por el propio presidente en campaña, por ejemplo, para atender el problema del agua en Guadalajara y para la construcción de la Línea 4 del Metro en aquella ciudad.

El presidente convocó anoche a su gabinete legal y ampliado para ofrecerles detalles del presupuesto, hacer un balance sobre las dos semanas del gobierno y presentarles las acciones que emprenderá actualmente y hasta abril.

Tras el encuentro en el salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresó: “muy bien, muy bien, todos viendo su tema sobre estas primeras dos semanas de trabajo pero muy bien, tenemos un presidente que supervisa, revisa, y eso es bueno”.