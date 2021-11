El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este lunes a Jerome Powell para un segundo mandato de cuatro años al frente de la Reserva Federal, anunció la Casa Blanca esta mañana en un comunicado.

El mandatario demócrata también nominó a la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, para ocupar la vicrepresidencia del banco central.

"El presidente (de la Fed, Jerome) Powell ha provisto un liderazgo sólido en tiempos críticos sin precedentes que incluyeron la peor crisis económica de la historia moderna y ataques a la independencia de la Reserva Federal", dijo la Casa Blanca, en relación a la respuesta del organismo a la recesión generada por la pandemia y las críticas que enfrentó Powell durante el gobierno del expresidente Donald Trump.

Powell, un republicano respaldado por Biden para la Fed pospandemia

Fue nombrado por Trump, que luego lo criticó. Jerome Powell, respaldado por Joe Biden para seguir cuatro años más al frente de la Reserva Federal estadounidense, se mantuvo estoico ante los cuestionamientos y atravesó una de las peores crisis en la historia de Estados Unidos.

Biden decidió renovarle su mandato a pesar de la presión del ala izquierdista de su Partido Demócrata que prefería un candidato más cercano a sus ideas.

Su nombre debe ser confirmado por el Senado.

A los 68 años, este exbanquero de inversiones, un republicano moderado que no es economista de formación, recibió en particular el respaldo de Janet Yellen, su predecesora a la que Trump no le renovó el mandato rompiendo una tradición. Con la actual secretaria del Tesoro, comparte la voluntad de garantizar un crecimiento más equitativo y reducir la desigualdad que afecta a las minorías negra e hispana.

Tras llegar a la Fed en 2018, "Jay" Powell, quien fue un alto funcionario del Tesoro bajo la presidencia de George Bush y llegó al cargo de gobernador de la Fed con Barack Obama, tuvo que lidiar con la pandemia.

Ahora, cuando la inflación es seguida de cerca en Estados Unidos y los precios suben, la Fed, bajo el mandato de su décimo sexto presidente, comenzará a reducir sus estímulos a la economía, empezando por las compras de activos que junto con las tasas de interés ultrabajas formaron parte del arsenal contra la crisis del coronavirus.