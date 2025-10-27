Vinte adquiere el 100% del desarrollador inmobiliario Derex

La constructora mexicana de viviendas Vinte anunció este lunes la adquisición del 100% de las acciones de Derex Desarrollo Residencial, que opera en el noroeste del país y tiene más de 20 años de experiencia.

Sergio Leal, presidente de Vinte informó que la operación se llevó a cabo con un pago del 25% en acciones y el resto, 75% en efectivo.

Sin dar a conocer el monto de la operación, destacó que esta operación ayudará a Vinte a posicionarse de inmediato en el mercado de esas plazas.

También habló sobre el programa de vivienda del Gobierno Federal y destacó que Vinte busca participar en cinco proyectos que cumplan con las características solicitadas por la autoridad.

Vinte es una desarrolladora listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con poca bursatilidad, esto es, que existen pocas operaciones de compra venta de sus acciones.

Leal dijo que son muchos los inversionistas que creen en el proyecto y no quieren vender sus títulos en el corto plazo, ya que apuestan a un proyecto de mediano y largo plazo.

Derex ha desarrollado más de 23,000 viviendas y actualmente tiene en desarrollo cuatro proyectos en Hermosillo, Nogales y Tijuana.

Según Vinte, Derex "tiene un apalancamiento actual de 2.25x EBITDA a Deuda Neta" y construye más de 600 viviendas al año en Hermosillo, Tijuana y Nogales, donde cuenta con reservas territoriales para continuar con su crecimiento en la zona, detalló.

Tras la compra a fines de 2024 de la inmobiliaria Javer, otro de los grandes actores del sector, Vinte logró contabilizar 15,243 viviendas escrituradas el año pasado, que se suman a las más de 72.000 construidas en nueve de los 32 estados del país desde su creación.

(Con información de Reuters)