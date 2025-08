"No se regresará a las rentas congeladas; la ciudad no debe de ser una mercancía”: César Cravioto

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una presión habitacional creciente. El alza de precios, el desplazamiento de residentes y la especulación inmobiliaria han generado un fenómeno que ya no puede ser ignorado: la gentrificación. Frente a ello, el gobierno capitalino ha decidido tomar un rol más activo y apuesta por la inversión pública en vivienda social, la regulación de las rentas y un nuevo modelo de desarrollo urbano.

En entrevista, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que la administración de Clara Brugada en la capital del país no está en contra de la inversión privada en la ciudad; sin embargo, destacó que debe de haber equilibrio para las comunidades y especialmente, tener las reglas claras.

En ese contexto, el funcionario defendió la estrategia contenida en los 14 puntos del Bando 1, que contiene temas como la regulación de rentas, defensoría de derechos de inquilinos y el apoyo a la edificación habitacional. El funcionario resaltó que el libre mercado, por sí solo, ha generado distorsiones que en la actualidad afectan a la mayoría de la población de la capital.

- ¿Cómo el gobierno de la Ciudad de México toma el tema de la gentrificación y cuál es su perspectiva al respecto?

Se han hecho diversas políticas al respecto, pero creo que la política más importante es que haya vivienda asequible y para eso desde el primer presupuesto del gobierno de Clara Brugada ya se planteó y se operó. Hay un mensaje muy claro: Destinar recursos como nunca para que se construya vivienda asequible. Para este año, hay 9,000 millones de pesos, cuando el año pasado no llegó ni a 5,000 millones de pesos. Es un mensaje muy claro: Vamos a construir vivienda social en la Ciudad de México.

No queremos que la gente sea expulsada de sus colonias, de sus barrios, por razones económicas. Lo que queremos es que la gente se arraigue, que donde nacieron sus abuelos, sus padres o ellos mismos, puedan seguir viviendo las nuevas generaciones.

- ¿Cuál es el objetivo del Bando 1?

Es una estrategia con 14 puntos para hacer frente a este fenómeno (de la gentrificación). Se anunció después de reuniones con especialistas y tras la primera marcha contra la gentrificación.

Es un planteamiento muy sólido en la mesa que puso el gobierno de la ciudad y todo el mes de agosto se llevarán a cabo mesas para que todos los cambios legislativos que se requieran se presenten en el periodo próximo periodo ordinario de sesiones y la Secretaría de Ordenamiento Territorial va a ir avanzando en el planteamiento de trabajo en estas 10 zonas de tensión inmobiliaria.

- Cuando se presentó el tema del Bando 1, surgieron versiones respecto al alquiler, donde se aseguró que se regresaría al tema de rentas congeladas. ¿Hasta dónde el gobierno está dispuesto a negociar con la iniciativa privada para tener mayor flexibilidad y que sea un ganar- ganar?

Lo digo categórico: no regresaremos a las rentas congeladas en la Ciudad de México. No va por ahí la propuesta. Ya está en el Código Civil que una renta no puede subir más de lo que sube la inflación en n año, eso es importante que la gente lo conozca porque es parte del derecho de un inquilino.

Pero sí vigilaremos que la ley vigente, o sea, el Código Civil vigente, todos lo respeten. En las zonas de tensión inmobiliaria habrá una revisión muy profunda por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial para definir políticas específicas.

- Uno de los problemas en la Ciudad de México, es que no hay suelo disponible para la construcción de habitacional. ¿Dónde se prevé desarrollar vivienda segura?

Parte de lo que se tiene que revisar, por ejemplo, es que no haya tierra ociosa, porque todavía hay mucha tierra ociosa. No estoy hablando de las zonas verdes, sino estoy hablando de las zonas centrales de la ciudad. Todavía hay vivienda (ociosa), por ejemplo, de la gente que vive, que tuvo su empleo, pudo construir, pero hoy tal vez ya no le da para mantenerla. Ahí se buscarán acuerdos con esa gente para poder ser integrada a un proyecto, donde puedan vivir más familias.

- La tramitología es una queja constante de los desarrolladores para expandir la oferta habitacional en la Ciudad de México. ¿Cómo trabajarán este tema?

Recientemente, hemos dado a conocer un planteamiento para agilizar los trámites de construcción de vivienda, especialmente de la social, pero también de los desarrollos que ya tienen una preaprobación de agua, vialidades, que no afectan el medio ambiente, pues para acelerarlos. Obviamente a más oferta de vivienda, los precios se equilibran.

- Sobre las voces que afirman que con todas las acciones del gobierno capitalino se ataca la propiedad privada, ¿qué respondería?

No estamos atacando ningún derecho privado, estamos justamente defendiendo el derecho privado para que la gente pueda vivir donde siempre creció. Si todo lo dejáramos al mercado, pues diríamos, "Ah, bueno, el que pueda vivir ahí, pues que viva y que no pueda, pues que se rasque con sus propias uñas".

Ya lo dijo la jefa de gobierno: La ciudad no debe ser una mercancía”, debe ser habitable para todos y no debe ser un asunto de cuántos recursos tienes para tener posibilidades de vivir en la en la ciudad, o sea, dejar todo al libre mercado está claro que no funciona, porque estamos viendo las grandes distorsiones que ha habido, las grandes presiones que hay al respecto.

Para nosotros, gobierno, es bienvenido el que construye para que rente, para que se vendan los inmuebles, pero no para quien levanta un edificio solo para especular, porque eso a quién le beneficia es solo a quienes invirtieron en ese edificio y no le están ayudando a una ciudad, a una comunidad.

Se busca priorizar el interés colectivo antes que la ambición de unos cuantos. Entonces, no vamos a afectar la propiedad privada, pero sí vamos a poner mecanismos que sean más justos para todos.