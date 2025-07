Gentrificación transforma barrios de CDMX: vecinos exigen soluciones

El paisaje urbano de la Ciudad de México se ha transformado radicalmente en los últimos años. Colonias que durante décadas fueron hogar de familias trabajadoras, como la Roma, Juárez o Escandón, hoy exhiben fachadas renovadas, cafeterías con menús en inglés y nuevos desarrollos inmobiliarios donde antes había vecindades o comercios locales.

Esta transformación, conocida como gentrificación, ha comenzado a modificar no solo la estética de los barrios, sino la vida de quienes los habitan. El fenómeno no es nuevo, pero su aceleración ha prendido las alarmas por el aumento en el precio de las rentas, el desplazamiento de habitantes y la pérdida de identidad comunitaria.

“Somos un claro ejemplo de gentrificación”, dijo Angélica, vecina de la colonia Pensil Norte desde hace 48 años. “Actualmente se está construyendo un complejo de 240 departamentos en nuestra colonia, donde no se aplica la Norma 26. Nosotros no podemos adquirir nada de eso porque cuestan más de 2 millones de pesos y con mi crédito Infonavit solo me prestan 600,000. Lo venden como el Nuevo Polanco, pero orgullosamente somos la Pensil”.

Así lo manifestó durante su participación en uno de los “Diálogos Contra la Gentrificación” organizados por el gobierno local. Estos foros fueron establecidos luego de las marchas y protestas que se han llevado a cabo en la urbe debido a la crisis habitacional.

¿Hay solución?

En respuesta a las presiones ciudadanas, el gobierno capitalino presentó el Bando 1, una estrategia para contener el alza de precios y regular las rentas. Sin embargo, algunos de los vecinos manifestaron diversas inquietudes sobre el alcance de esta y otras iniciativas en torno al sector inmobiliario.

Según Federico Taboada, asesor de la Secretaría de Vivienda, la gentrificación es un problema que sí se puede enfrentar y que ya ha sido atendido en otras partes del mundo. “En Viena, por ejemplo, la gente gasta solo 9% de su ingreso en vivienda porque hay una gran oferta de vivienda pública”, explicó. “Aquí, en cambio, la oferta de vivienda social es muy poca”.

Taboada insistió en que el valor de los inmuebles en la capital no ha aumentado por remodelaciones internas, sino por la inversión pública. “Un inmueble vale más si hay transporte público cerca, si hay un parque, si está el Metrobús. Así funciona en todo el mundo”.

En este sentido, refirió que la apuesta del gobierno capitalino es formar un inventario de vivienda pública para arrendamiento, como lo hacen en otros países.

Cuestionan regulación a Airbnb

Uno de los puntos más cuestionados es la regulación de las plataformas de renta de corta estancia, como Airbnb. Si bien, el objetivo es equilibrar el mercado y dar certeza jurídica a quienes rentan, muchos ciudadanos han alzado la voz contra lo que consideran medidas desproporcionadas.

“Yo no estoy de acuerdo con que se haya restringido a los anfitriones a rentar solo 50% de las noches al año”, expresó Magdalena, vecina de la colonia Escandón desde hace 28 años. “Durante la pandemia empecé alquilando una recámara, porque no tenía ni un peso en el bolsillo. No me parece justo que ahora me quieran regular como a un gran inmobiliario”.

Para Roberto López, vecino de la colonia Roma desde hace 30 años, el problema no son las plataformas digitales: “El mito es Airbnb, pero el verdadero problema son las grandes inmobiliarias que compran predios completos para luego alquilarlos. No se puede comparar a alguien que renta un cuarto con una empresa que desarrolla 200 unidades”.

¿Solución de fondo o parche institucional?

Vecinos como Virgilio, de Polanco, opinaron que la solución a la gentrificación y a la crisis de vivienda ya se ha abordado desde hace algunos años, pero el gobierno no la ha materializado: el Programa General de Desarrollo Urbano.

Según el habitante de la Ciudad de México, los vecinos de su comunidad colaboraron durante la administración pasada en las propuestas para este plan, pero no lo han visto reflejado en el Bando 1.

“No se necesitan regulaciones nuevas. Con que se implementara el Programa General de Desarrollo Urbano, que llevan 12 años posponiendo, sería suficiente para comenzar a poner orden. El enemigo no son las plataformas; fue el gobierno quien inició el problema con el Bando 2”.