“No somos el enemigo”: rentas vacacionales defienden su papel ante el Bando 1

En medio del debate que ha desatado el Bando 1 y el Plan Maestro del Gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la gentrificación y garantizar el acceso a vivienda asequible, la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR) alza la voz: “No somos el enemigo”.

Juan Pablo González López, embajador de APAR en la capital, asegura que la narrativa oficial ha cargado la culpa sobre un sector que, lejos de desplazar a comunidades, ha logrado integrarlas.

“Siempre, en una regulación se tiene que analizar las cosas positivas y negativas de cada sector. En nuestra industria, las cosas positivas sobrepasan con creces los aspectos negativos”, destacó González López.

El Bando 1, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, es un eje de acción que prevé 14 acciones, como la creación de una defensoría de inquilinos, el impulso a la vivienda pública en renta y la regulación de las plataformas de hospedaje temporal.

Asimismo, el Plan Maestro liderado por Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial del gobierno capitalino, busca una estrategia integral a largo plazo para el desarrollo urbano, con el reconocimiento de que la gentrificación es un fenómeno complejo con múltiples causas, que requiere atención desde enfoques sociales, económicos y territoriales.

Un sector que genera empleo

González López destacó que la industria de rentas vacacionales genera más de 65,000 empleos y autoempleos formales en la Ciudad de México, muchos de ellos ocupados por mujeres —en su mayoría jefas de familia— y por adultos mayores que complementan sus ingresos o pensiones.

“Es una contradicción: el séptimo punto del Bando 1 plantea ofrecer vivienda pública en renta para grupos prioritarios como madres solteras y adultos mayores, pero se necesita garantizar el empleo y si no se tiene empleo, no se puede rentar”, destacó González López.

Una minoría, pero con gran estigma

Según cifras de APAR, las rentas turísticas representan apenas 0.87% del total de viviendas en la ciudad. Si se considera únicamente las unidades completas, el porcentaje baja aún más: 0.57%. En cambio, por cada propiedad destinada al alquiler temporal, existen más de ocho viviendas deshabitadas.

“No somos desarrolladores inmobiliarios ni especuladores. Muchos de nuestros afiliados solo administran una o dos propiedades, con apego a la ley y de manera profesional”, sostuvo González López.

Reconocen avances en la visión sobre gentrificación

La organización celebra que el Plan Maestro reconozca la gentrificación como un fenómeno multicausal, donde influyen desde decisiones de política pública hasta el uso del suelo y la transformación urbana. “Somos los últimos en la lista y eso tiene todo el sentido del mundo. Por primera vez se habla de que la gentrificación es un fenómeno multicausal”, comentó.

APAR respalda varias propuestas del Bando 1, como el arraigo comunitario, el impulso al comercio local, la defensoría de inquilinos y la construcción de vivienda pública con criterios sostenibles.

Preocupación por medidas sin sustento

Sin embargo, expresan su rechazo a medidas que consideran desproporcionadas, como la propuesta de limitar la ocupación de estancias temporales a 50 por ciento. El representante de APAR aseguró que esta restricción es “injustificada, punitiva y técnicamente equivocada”.

“Esta medida no solo castiga a quienes lo hacen bien, sino favorece por omisión, a quienes no cumplen con los estándares de calidad ni formalidad… No hay ninguna industria en México que opere con límites de venta o de operación de esa naturaleza. Ni siquiera los hoteles”, argumenta González.

A favor del diálogo

La asociación está dispuesta a participar en las mesas de trabajo anunciadas por la jefa de Gobierno, pero pide que cualquier nueva regulación se construya con base en datos reales, no en prejuicios.

“Muchas de nuestras comunidades llevan más de una década en esta actividad. Hemos invertido, nos hemos capacitado, pagamos impuestos y generamos economía en nuestros barrios. Solo pedimos reglas claras, sensatas y justas”, concluyó.