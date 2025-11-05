ProximityParks obtiene financiamiento de BBVA por 1,200 millones de pesos

ProximityParks, compañía especializada en inversión y desarrollo de parques industriales para logística de última milla, obtuvo un crédito verde por 1,200 millones de pesos otorgado por BBVA México, cuyo objetivo es optimizar la estructura de capital e impulsar el crecimiento de la empresa.

El crédito se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de BBVA, lo que reconoce las características sustentables, el equipamiento de eficiencia energética y las certificaciones ambientales de los activos que respaldan la operación.

“Este financiamiento representa un nuevo hito en nuestro crecimiento. Optimiza nuestra estructura de capital, incrementa rentabilidad y reafirma la confianza del sistema financiero en nuestra tesis de inversión”, comentó Mario Berlanga, director general y cofundador de ProximityParks.

Con más de 10,000 millones de pesos en activos bajo administración y un programa de inversión de 8,000 millones de pesos proyectado entre el 2024 y el 2028, la desarrolladora continúa con su estrategia de expansión en los principales mercados urbanos del país.

La empresa informó que el financiamiento otorgado por BBVA permitirá reforzar su modelo ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), centrado en el desarrollo de infraestructura logística sustentable en puntos estratégicos de las ciudades.

Portafolio estratégico

Las propiedades que forman parte del portafolio de ProximityParks se ubican en las principales zonas metropolitanas de México, lo que permite acercar a las empresas de logística y comercio electrónico al consumidor final.

Esta estrategia ayuda a realizar entregas más rápidas, económicas y con menor impacto ambiental, lo que se traduce en beneficios tanto para las compañías como para millones de consumidores.

“Nos enorgullece colaborar con BBVA, una institución que comparte nuestra visión de regeneración urbana mediante el desarrollo (o redesarrollo) de infraestructura sostenible que impulse la modernidad y el crecimiento económico del país”, añadió Berlanga.

El nuevo financiamiento permitirá a la empresa mantener su ritmo de crecimiento y consolidar proyectos que promuevan una logística urbana eficiente frente al “boom” del comercio electrónico en el país.

Cabe recordar que ProximityParks tiene proyectos en curso, como el parque industrial de última milla en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Este desarrollo contará con 17,254 metros cuadrados de construcción, con una inversión de 25 millones de dólares.