Oye Cracks | Nuevo mapa industrial de la CDMX: crecimiento, retos y perspectivas 2026


Redacción El Economista

El mercado industrial de la Ciudad de México está viviendo una transformación sin precedentes. En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Rafael McCadden, Director Ejecutivo, Industrial & Logística en Colliers, sobre el nuevo mapa industrial de la CDMX, los factores que impulsan su crecimiento y las perspectivas hacia 2026.
Link: https://www.colliers.com/es-mx

