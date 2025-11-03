Podcasts
Oye Cracks | Nuevo mapa industrial de la CDMX: crecimiento, retos y perspectivas 2026
El mercado industrial de la Ciudad de México está viviendo una transformación sin precedentes. En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Rafael McCadden, Director Ejecutivo, Industrial & Logística en Colliers, sobre el nuevo mapa industrial de la CDMX, los factores que impulsan su crecimiento y las perspectivas hacia 2026.
