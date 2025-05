Plusvalía de vivienda dividida: violencia frena a unos estados, industria impulsa a otros

La inseguridad se ha convertido en un freno para el crecimiento del mercado inmobiliario en estados donde la violencia se ha acentuado. Por ejemplo, en Sinaloa, donde el valor de la vivienda ha crecido por debajo del promedio nacional en lo que va del 2025.

De acuerdo con datos del Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la entidad registró un aumento anual de 5% en el valor de la vivienda durante el primer trimestre del año, por debajo del promedio nacional que fue de 8.2% anual.

Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), indicó que esta desaceleración refleja el impacto de la violencia registrada en los últimos meses en ciudades como Culiacán y Mazatlán.

“Hay muchos desarrollos que no han podido concluir sus compromisos de construcción y la venta de vivienda cayó hasta 35% este año. En la medida que no se mejore la seguridad, no podrá haber venta de inmuebles”, sostuvo en entrevista para Econohábitat.

Cabe mencionar que, al cierre del primer trimestre del 2025, nueve de cada 10 personas en Culiacán consideraron que era inseguro vivir en su ciudad, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de Mazatlán, la delegación local de AMPI reporta una amplia oferta de desarrollos inmobiliarios construidos antes del repunte de la violencia. Sin embargo, la incertidumbre ha frenado las ventas, lo que ha obligado a los desarrolladores a reducir los precios de las propiedades para mantener la competitividad del mercado.

“La plusvalía es altamente impactada por la percepción de seguridad. Situaciones extremas como lo que se registra en Sinaloa, debido a conflictos entre cárteles de narcotráfico, afectan a la industria inmobiliaria. Desde hace unos meses hay prácticamente toque de queda en algunos puntos, esto claramente tiene consecuencias en el sector habitacional”, añadió Leonardo González, country lead en México de la firma Algorym.

Tlaxcala repunta

Contrario a Sinaloa, Tlaxcala encabezó el crecimiento en precios de vivienda a nivel nacional al inicio del año. El valor de las propiedades en el estado registró un aumento anual de 14.7% durante el primer trimestre, el mayor incremento entre todas las entidades del país.

Karim Oviedo apuntó que este fenómeno responde al desarrollo de nuevos fraccionamientos y al auge de la actividad industrial, especialmente del sector automotriz.

Además de ser una entidad pequeña que tiene una alta sensibilidad a operaciones inmobiliarias, González añadió que Tlaxcala ha destacado como una opción para los compradores de vivienda por su cercanía a la Ciudad de México.

“Hay una alta demanda habitacional en la capital mexicana que no se ha podido cubrir debido a la escasez de casas asequibles, lo que está siendo absorbido por estados aledaños como Tlaxcala, esto se suma su crecimiento natural como entidad del centro del país”, dijo el country lead en México de Algorym.