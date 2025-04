Millennials concentran más de la mitad de las compras de vivienda en América Latina

La generación de millennials se ha posicionado como el principal mercado de compradores de vivienda en América Latina. Sin embargo, son testigos de que ser dueño de un hogar es cada vez más complejo en una región en la que una de cada dos personas no se siente preparada para enfrentar la adquisición de un inmueble, según la proptech Best Place to Live.

En el 2024, los millennials —personas que hoy en día están en el rango de 31 a 43 años— representaron 56% de las transacciones de vivienda en la región. La Generación X (de 45 a 60 años) acaparó 29%, mientras que los Baby Boomers y los Centennials concentraron 9 y 5% respectivamente, según datos de la consultora 4S Real Estate.

Adrián Hidalgo, director comercial de la consultora, indicó que es urgente que la industria inmobiliaria se adapte a los cambios demográficos y a las composiciones del hogar, ya que atender a todos los segmentos de la población es una necesidad fundamental.

“Vemos que la capacidad adquisitiva del mercado se vuelve cada vez más compleja, especialmente en los últimos años con las tasas de interés. La gente piensa más para decidir comprar, están empezando a adquirir una sola vivienda en toda su vida, máximo dos. Es crucial adaptarse”, comentó.

Con base en datos del Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL Di Tella) del 2024, las ciudades con el metro cuadrado (m2) más caro de la región son:

Montevideo, Uruguay (3,454 dólares por m2).

Ciudad de México, México (2,706 dólares por m2).

Monterrey, México (2,561 dólares por m2).

Buenos Aires, Argentina (2,540 dólares por m2).

En este sentido, Tomás Cartagena, director general de Best Place to Live, apuntó que la tecnología debe ser tomada en cuenta como una herramienta para reducir el costo de las viviendas y ayudar a que más personas puedan tener un hogar.

“El gran problema de América Latina es que el suelo de las ciudades se está encareciendo debido a restricciones normativas de los diferentes gobiernos locales y centrales, lo que disminuye la posibilidad de que personas con menores recursos puedan acceder a una casa, si no es a través de un subsidio. Se está avanzando en la industrialización de la vivienda, pero la tecnología es fundamental”, añadió Cartagena.

Experiencia de compra

Además del precio, los expertos remarcaron que la industria inmobiliaria debe mejorar la experiencia de compra de vivienda para los jóvenes, especialmente a través de la simplificación de las transacciones.

“Aún hay desarrolladores que no saben cómo venderles a los millennials, están dejando más del 50% de los potenciales compradores fuera de su negocio. Muchos consideran que los jóvenes compran menos bienes raíces, pero son las empresas las que complejizan las operaciones”, dijo Cartagena.

Según el estudio de satisfacción de clientes 2024 de Best Place to Live, seis de cada 10 clientes inmobiliarios no recomendarían a la empresa que les vendió su departamento, no por el producto sino por la experiencia.

Nuevas metas

Si bien la meta de tener un hogar propio aún se relaciona con la formación de una familia, las nuevas generaciones han mostrado tener una variedad de objetivos a largo plazo relacionados con la adquisición de inmuebles.

En el 2024, 68% de los compradores en América Latina adquirieron una vivienda como su hogar principal, mientras que 24% buscaron un inmueble para inversión o arriendo y 8% como una casa vacacional.

Cartagena destacó que una tendencia entre los jóvenes latinoamericanos es la búsqueda de una jubilación a temprana edad, por lo que algunos de ellos apuestan por vivir con roomies para ahorrar y comprar una casa o departamento como inversión.

“Los que todavía no entienden a los millennials deben hacerlo ya. Muchas empresas de bienes raíces han mutado su modelo de ventas para ayudarlos a invertir, incluso hay centennials de 27 años cotizando inmuebles, lo cual es muy inteligente para afianzar su futuro en una vivienda”, sostuvo.