México se posiciona como potencia turística rumbo al Mundial 2026

México se perfila como uno de los principales destinos turísticos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la posible llegada de más de 5 millones de visitantes y un aumento importante en el dinero que los turistas gastarán durante el torneo.

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey concentrarán 13 partidos y reforzarán su atractivo internacional como sedes clave del evento, en un contexto de alta competencia con las ciudades de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con un análisis de la plataforma especializada Live Football Tickets, las ciudades anfitrionas mexicanas destacan frente a varios destinos de Estados Unidos y Canadá en factores como precios más accesibles de hospedaje, condiciones climáticas favorables y una amplia oferta cultural.

Guadalajara encabeza la clasificación global con una puntuación de 8.19 sobre 10, impulsada por su bajo costo de vida, hoteles más económicos y un clima templado durante el periodo del torneo.

La ciudad suma 27 atracciones principales y una oferta cultural que refuerza su atractivo para quienes planean una estancia más prolongada.

En el segundo lugar se ubica Toronto, que alcanza una calificación de 8.12 sobre 10 y destaca por su nivel de seguridad y su amplia oferta de entretenimiento, aunque con costos de vida y hospedaje considerablemente más altos.

México compite con ventaja en costo y experiencia

En la tercera posición aparece Ciudad de México con una puntuación de 8.04 sobre 10, respaldada por un costo relativamente accesible frente a otras sedes internacionales y una de las ofertas culturales más amplias del listado, con cerca de 190 museos.

La capital también sobresale por su gastronomía y vida cultural, lo que amplía la experiencia de los visitantes más allá de los partidos.

Más abajo en el ranking aparecen ciudades como Los Ángeles, Kansas City, Boston, Vancouver y Atlanta, que mantienen altos niveles de infraestructura y oferta turística, aunque con costos más elevados o condiciones menos favorables en comparación con las sedes mexicanas.

En la novena posición se encuentra Monterrey con una calificación de 7.07 sobre 10, con los precios de hotel más bajos entre las ciudades analizadas y un nivel de seguridad superior al de varios destinos mejor posicionados.

La ciudad también ofrece temperaturas cálidas y pocas lluvias durante el torneo, además de una oferta cultural y gastronómica en crecimiento que fortalece su atractivo.

"México acoge la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez es un momento importante no solo para el fútbol, sino para el sector turístico del país", afirmó Maarten Zomerdijk, co-director general de Live Football Tickets

El directivo señaló que "estas ciudades combinan cultura, gastronomía, clima y asequibilidad de una manera que pocos destinos globales pueden lograr", lo que coloca al país en una posición favorable para atraer visitantes y fortalecer su proyección turística en los próximos años.