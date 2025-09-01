Se ha iniciado la construcción de 249,000 viviendas: Claudia Sheinbaum

Como parte del programa Vivienda para el Bienestar, los organismos de gobierno encargados de este esquema han iniciado la edificación de 249,000 hogares y para finales de año, esta cifra se elevará a 390,000, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, Sheinbaum Pardo indicó que la meta actual es edificar durante el sexenio 1 millón 700,000 hogares, los cuales no serán "los cajoncitos que se hacían antes" pues los que se construyan tendrán que ser de al menos 60 metros cuadrados.

"Somos persistentes y perseverantes: el acceso a una vivienda digna es un derecho del pueblo de México y forma parte del gran sistema de bienestar que representa la visión del humanismo mexicano", expresó la presidenta durante su mensaje.

De acuerdo con la mandataria, la construcción de los hogares estará repartida de la siguiente forma:

Infonavit : 1.2 millones de hogares.

: 1.2 millones de hogares. Comisión Nacional de Vivienda (personas sin seguridad social): 400,000.

(personas sin seguridad social): 400,000. Fondo de Vivienda del Issste: 100,000.

Según Sheinbaum Pardo, el programa está dirigido a personas cuyos ingresos sean menores o iguales a dos salarios mínimos. "A esta meta se suman 1 millón 800,000 apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda a través de las tres instituciones, además de 1 millón de escrituras.

Programas de apoyo

En su discurso, Sheinbaum Pardo mencionó que la corrupción promovió créditos impagables otorgados por el Infonavit y el Fovissste, por lo que su administración busca revertir la situación con el otorgamiento de reducciones, quitas y finiquitos. Se espera que, durante el sexenio, se otorguen estos beneficios a 5 millones de familias.

"Para romper este abuso, realizamos decretos y cambios a la ley que nos permiten aplicar reducciones, quitas y finiquitos para deudas injustas de familias que habían pagado dos o tres veces el valor de su vivienda sin ver una reducción significativa en sus créditos", comentó la mandataria.