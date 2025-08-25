Bando 1: Desarrolladores inmobiliarios advierten “efectos no deseados” en la CDMX

El aterrizaje del Bando 1 en la Ciudad de México, la estrategia del gobierno capitalino para frenar la gentrificación y ampliar la oferta de vivienda social, ha levantado cuestionamientos entre la iniciativa privada.

De acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), algunas de las acciones que contempla el plan de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en esta estrategia podrían generar una distorsión en el mercado y afectar la inversión en nuevos proyectos, mientras que la raíz de la crisis habitacional es, precisamente: la caída en la construcción que arrastra la industria desde hace algunos años.

“Esta diferencia responde a regulaciones que durante años han limitado alturas y densidades. Si se actualiza ese marco, la capital podría atender mejor la demanda. El Bando 1 es un punto de partida, pero algunas propuestas podrían generar efectos no deseados”, advirtió María José Fernández, directora general de la ADI.

Entre los riesgos mencionados por el sector están los controles a la renta, que podrían desincentivar la construcción, además de fomentar la informalidad en el mercado. Asimismo, Fernández consideró que focalizar incentivos solo en ciertas alcaldías podría frenar proyectos en zonas con condiciones favorables para el desarrollo.

El antecedente

El surgimiento del Bando 1 revivió la memoria de su antecesor, el Bando 2, aplicado en la capital durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Para los empresarios, los resultados de esta política ponen en duda la actual estrategia.

“Cuando se instauró el Bando 2 en la Ciudad de México, con el entonces jefe de gobierno López Obrador, no estábamos de acuerdo. En ese entonces el sector construía 20,000 viviendas cada año en la ciudad, pero la construcción ha ido hacia la baja, y el año pasado hicimos 3,500 viviendas”, comentó Leopoldo Hirschhorn Cymerman, presidente de Canadevi en el Valle de México.

El empresario añadió que, contrario al ritmo de desarrollo, la presión demográfica va en aumento: “En el 2024, se registraron 25,000 matrimonios y 70,000 estudiantes salieron de una carrera, ¿cuánta vivienda vamos a necesitar a futuro? El Bando 2 nos mandó al centro de la ciudad, pero debimos meter más recursos en infraestructura”.

“Bando 2 funcionó”: Encinas

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, sostuvo que el Bando 2 “funcionó muy bien”, ya que permitió el repoblamiento de las zonas centrales y contuvo la expansión de la mancha urbana hacia el suelo de conservación.

“En esos seis años de la administración de AMLO, construimos más de 130,000 viviendas en la ciudad, el sexenio en el que más se ha construido vivienda en este siglo. Hubo mucha estigmatización, pero lo cierto es que funcionó”, declaró.

El funcionario precisó que las normas que se emitirán con el nuevo Bando 1 serán de carácter general para toda la ciudad, incluida la Norma 26, y no se reducirán únicamente a las colonias donde se implementará el programa piloto.

Gentrificación y vivienda social

Para Carlos Mackinlay Grohmann, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), el Bando 1 es clave para frenar no solo la gentrificación, sino también las malas prácticas en el sector.

“Hoy vemos una gentrificación sigilosa, que se cuela como la humedad colonia por colonia. Al atractivo de estos barrios, se suma la inversión inmobiliaria de empresas privadas que generaron desarrollo económico, en algunos casos con complicidad con el poder público y prácticas muy cuestionables”, sostuvo el representante de Servimet.

En ese sentido, recordó que la Norma 26 —instrumento clave para el desarrollo de vivienda asequible— sufrió irregularidades en 2005, pero se ha fortalecido con reglas de precios topados, créditos de apoyo y medidas contra la especulación.

“Desde el inicio de la administración de la jefa de gobierno Clara Brugada y hasta julio del 2025, se han propuesto en Servimet más de 265 proyectos a través de la Norma 26, que representan 21,800 viviendas, de las cuales han sido aprobadas poco más de 19,000”, detalló.

Sin embargo, aclaró que este programa se ha limitado territorialmente, solo aplica en alcaldías centrales como Miguel Hidalgo y Benito Juárez, y no en zonas periféricas como Milpa Alta, Iztapalapa o Xochimilco.