¿Por qué no hay vivienda económica disponible en los portales inmobiliarios?

El mercado inmobiliario mexicano muestra un patrón cada vez más claro: la vivienda con altos costos domina los inventarios en venta, mientras que las casas y departamentos económicos brillan por su ausencia.

De acuerdo con Propiedades.com, casi ocho de cada 10 viviendas publicadas en su plataforma tienen precios que van de 2.3 millones a más de 4.7 millones de pesos, lo que deja en segundo plano los segmentos asequibles.

Durante el segundo trimestre del 2025, la vivienda residencial plus, con un valor superior a 4.7 millones de pesos, representó 40% del total de las propiedades en venta. Por su parte, la vivienda residencial, con precios de 2.3 a 4.7 millones de pesos, ocupó 36% del inventario.

La desaceleración en la construcción de proyectos habitacionales más económicos ha generado esta concentración en los segmentos altos, lo que deja a miles de potenciales compradores lejos de cumplir la meta de tener un hogar propio.

Así, la rotación de inmuebles pasó de 18% en el primer trimestre del año a 14% en el segundo trimestre. Este descenso evidencia un menor dinamismo en la compra de viviendas.

Se necesitará más vivienda

Pese a la escasez de oferta de vivienda accesible, la necesidad sigue activa. En la Ciudad de México, el crecimiento natural de los hogares y la búsqueda de independencia por parte de los jóvenes mantienen el interés en nuevos proyectos.

Para el segundo semestre del 2025, Propiedades.com proyecta que la demanda mensual promedio de vivienda aumente 10% en renta y 14.71% en venta respecto al semestre anterior.

“El Estado debe ocuparse de la infraestructura, facilitar la construcción para que las empresas privadas puedan generar nuevos proyectos. No hay un gran incentivo para que los desarrolladores vuelvan a poner en marcha la construcción de vivienda de niveles bajos. La tierra es cada vez más escasa y costosa”, comentó Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com.

El especialista agregó que la caída en la construcción no es un fenómeno reciente: “El origen de esto es de hace años y la manera de resolverlo no es de un sexenio, sino de un ciclo económico que requiere acciones durante varias administraciones”.

Zonas con mayor demanda

Dentro de la Ciudad de México, la colonia Ampliación Granada se perfila como una de las más dinámicas, con incrementos a doble digito. Sin embargo, la oferta mensual de vivienda en la ciudad podría mostrar una contracción de 2.11% en renta y 1.34% en venta durante el segundo semestre de 2025.

En el Estado de México, la demanda mensual también se espera un crecimiento de 3.35% en la necesidad de viviendas en renta y 10.64% en venta. Pero, la disponibilidad de espacios en alquiler caería casi 11% y los bienes raíces para compra aumentarían apenas 1.9 por ciento.

Por otro lado, Guadalajara, Jalisco enfrentará un retroceso en ambos segmentos: se proyecta que la renta y venta de espacios caigan 17 y 0.50%, respectivamente.

“Esta situación estaría asociada al encarecimiento de la vivienda y la migración de compradores hacia opciones más accesibles en zonas periféricas", según Propiedades.com.