Fovissste actualiza mecanismo para que expolicías liquiden créditos hipotecarios

Los acreditados del Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) que enfrentaron cambios laborales tras la desaparición de la Policía Federal y la integración de la Guardia Nacional podrán apegarse a un mecanismo especial para liquidar sus financiamientos, sin importar su estatus laboral actual.

El pasado 2 de diciembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una actualización del Programa 2X, el cual permite a exintegrantes de la Policía Federal, Guardia Nacional o personas reasignadas a otras dependencias, saldar sus créditos una vez que hayan cubierto el doble del monto originalmente otorgado.

“El beneficio principal consiste en la liquidación del crédito una vez cubierto un monto equivalente al doble de lo originalmente prestado, tras lo cual se emitirá la Constancia de Finiquito y la persona podrá iniciar el trámite de liberación de hipoteca”, informó el Fovissste en un comunicado y agregó que cada beneficiario deberá firmar una carta de aceptación de condiciones.

Según el organismo, el mecanismo también contempla la adhesión de personas con procesos de cobranza judicial o créditos en reestructura, con suspensión de acciones de cobro una vez que se formalice su ingreso.

De acuerdo con el Fovissste, los requisitos para acceder al beneficio son presentar identificación oficial, estado de cuenta actualizado y comprobantes de pago emitidos dentro de los periodos establecidos en el acuerdo. Una vez recibida la documentación, el Fondo integrará los expedientes y registrará los créditos bajo la categoría “Programa 2X” para su seguimiento.

El esquema estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.