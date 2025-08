Después de 18 años, FOVISSSTE volverá a construir vivienda: Martí Batres

El director general del ISSSTE señaló que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el FOVISSSTE recuperará su carácter social al construir viviendas en beneficio de los que menos tienen.

Además, entregó 198 constancias de finiquito a derechohabientes acreditados en el FOVISSSTE, así como 350 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas.

Martí Batres también visitó la CMF “Tlalpan”, donde supervisó las obras de techumbre, pasamanos y rampa, así como el equipo médico, entre ellos, glucómetros, termómetros infrarrojos, baumanómetros digitales, mesas de exploración, con un millón 100 mil pesos que otorgó el Programa La Clínica es Nuestra.

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció que tras casi dos décadas de no poder construir, el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), volverá a edificar hogares en la Ciudad de México en el 2025, en beneficio de los que menos ganan.

“FOVISSSTE va a volver a construir vivienda desde este año 2025. Después de 18 años de no poder construir vivienda, va a construir y va a priorizar precisamente a las y los trabajadores que ganan menos, porque no todos pueden colocar un crédito en el mercado inmobiliario”, destacó.

En las instalaciones del ISSSTE, ubicadas en el complejo de San Fernando, donde se entregaron 198 constancias de finiquito a derechohabientes acreditados en el FOVISSSTE, Martí Batres subrayó que lo anterior, que se realizará en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apoyará a quienes con su crédito no pueden comprar una vivienda en la ciudad y tienen que buscar otras alternativas.

“Porque si el crédito que te pueden dar es de 400 mil pesos y vas al mercado inmobiliario y te dicen: ‘el enganche es de un millón’, pues evidentemente, ¿qué hace con el crédito? Pues lo puede realizar en un lugar muy lejano. Vive en la Ciudad de México y se tiene que ir hasta Tecámac para poder realizar su crédito, pues simple y sencillamente no hay dónde”, expresó.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, reiteró todas las acciones que ha hecho el Fondo de la Vivienda para recuperar su carácter social, como el programa de apoyos para facilitar la liquidación de créditos hipotecarios y la estrategia para garantizar el derecho a un hogar a las y los trabajadores al servicio del Estado.

“En esta nueva etapa del FOVISSSTE nos hemos planteado muchas tareas en beneficio de la derechohabiencia, en beneficio de las y los acreditados. Y estas tareas tienen como propósito hacer justicia social y replantear los créditos que fueron diseñados con una lógica financiera y no así un sentido social que es necesario, sobre todo porque el Fondo de la Vivienda es un instrumento social para que las personas servidoras públicas tengan acceso al derecho a la vivienda y tengan acceso al derecho a la propiedad”, resaltó.

Por su parte la representante de los beneficiarios del finiquito de FOVISSSTE, Claudia López Martínez, compartió su emoción al descubrir que le habían aplicado una quita de 780 mil 829 pesos, por lo que ya no debía nada de su deuda problemática.

“De verdad que se me quitó un peso de encima. Yo no sé si algunos de ustedes también lo sintieron, el saber que tenemos una deuda muy grande y de repente ya descansé. Y más cuando vi también en mi recibo que ya no hay un descuento, dije: ‘Después de 20 años estoy viendo un poquito más en mi recibo’. Esa parte también me gustó mucho y estoy muy contenta con eso”, expresó.

Asimismo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, visitó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Tlalpan”, la cual atiende a 71 mil 452 derechohabientes, para supervisar las obras de techumbre, pasamanos y rampa, así como el equipo médico que se adquirió gracias al programa La Clínica es Nuestra, que otorgó al COSABI de esa unidad un millón 100 mil pesos.

“Esta clínica recibió un millón 100 mil pesos, cuya cantidad se decidió invertir en 40 glucómetros para medir la azúcar; 40 oxímetros de pulso; 10 piezas de mano de alta velocidad; 10 piezas de mano de baja velocidad; 40 termómetros infrarrojos; 21 baumanómetros digitales para medir la presión; un banco de madera; tres divanes Chaise de gabinete; tres mesas de exploración universal; 18 tiras reactivas para glucómetro; 9 lancetas para glucómetro y dos electrocardiógrafos”, precisó.

Martí Batres también señaló que la CMF recibirá básculas, mini-splits para rayos X, chapas, espejos para servicio dental y cámaras de videovigilancia.

Finalmente, en las instalaciones de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 2 de la Delegación Regional Zona Sur, el director general del ISSSTE entregó de forma simbólica una credencial con vigencia permanente de las 350 que se otorgaron en total a personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, quienes ya no tendrán que refrendar cada dos años este trámite.

“Aquí lo que estamos haciendo es facilitar el ejercicio de derechos, que no pueden estar sometidos a una vigencia bianual porque son derechos permanentes; en este caso, de jubiladas y jubilados, son derechos vitalicios. (...) Es una forma de darle un mejor trato, un trato humano, un trato digno a nuestra derechohabiencia, que esto es en todo el país”, refrendó.

Finalmente, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, comentó que el objetivo de la jornada fue entregar las tarjetas que habían sido solicitadas.

“En este caso, señor director, las credenciales que se están entregando, 350 serán durante la jornada de hoy, de 9:00 a 12:00, son credenciales que habían sido ya producidas, que habían sido ya solicitadas por nuestros compañeros pensionados y que no habían podido venir por ellas. Y entonces se determinó hacer esta jornada en sábado para que ellos, acompañados de sus familiares, pudieran venir en un día más cómodo”, concluyó.