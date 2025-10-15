Senado aprueba informe de actividades de 2024 de la Guardia Nacional

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 66 votos de Morena, PVEM y PT, 11 del PAN y MC en contra y 14 abstenciones del PRI, el Informe de la Guardia Nacional (GN) 2024, remitido por el Ejecutivo federal desde febrero pasado.

Al fundamentar el dictamen, Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, pronunció un discurso incoherente desde la tribuna.

“La Guardia Nacional en consecuencia del esfuerzo técnico, así como constitucional para crear una mayor fuerza coactiva en el país con un profundo respeto a la legalidad, a las reglas del debido proceso y a la salvaguarda de los derechos humanos.

“La Guardia Nacional como producto de consenso parlamentario legitimidad como las voces más calificadas en materia nos informa en su manera puntual de cada una de las acciones realizadas a nombre del Estado a fin de mantener el equilibrio entre el orden social y el respeto a la libertad garantizando que es el derecho humano, a la seguridad pública, a los gobernados que gocen el resto de sus derechos sobre su persona, sobre su vida y las libertades, posesiones y propiedades.

“Con su labor, se ha demostrado que es posible el mantenimiento de un orden con libertad y con ello es, que gracias que a la Guardia Nacional sabemos que cada día hay retos que seguir para que se siga consolidando esta gloriosa institución’’, expresó la mujer.

Al fijar la posición del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), que coordina, Clemente Castañeda habló de lo que llamó deficiencias contenidas en el informe sometido a discusión y votación, “que paradójicamente cumple con los trece puntos establecidos por la ley, aunque año tras año nosotros, lo hemos dicho, conocer cifras no equivale a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional’’.

“Poco puede hacer este Senado de la República para ejercer esta facultad de control parlamentario con sólo conocer nombramientos expedidos, despliegue territorial y números a secas de otra decena de indicadores. Lo que necesitamos son elementos que nos permitan clarificar y evaluar puntual y coyunturalmente el objeto de la Guardia Nacional definido en la propia Ley de la Guardia Nacional en su artículo 5’’.

Los grupos parlamentarios del PAN y PRI no fijaron posición.

rolando.ramos@eleconomista.mx