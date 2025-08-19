Edificios antiguos podrían aliviar crisis de vivienda en CDMX, pero faltan reglas

En un mercado donde los precios de la vivienda siguen al alza, la remodelación de edificios antiguos en la Ciudad de México (CDMX) podría ser una opción viable para atender la creciente necesidad habitacional.

Según cifras del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), en el 2022 existían alrededor de 2.9 millones de viviendas particulares en la capital, de las cuales 39.5% tenían entre 25 y 49 años de antigüedad, mientras que 25% superaban los 50 años.

“Adquirir y remodelar edificios antiguos para transformarlos en vivienda adecuada y más asequible que proyectos 100% nuevos es posible”, afirmó Tony Gebara Rahal, director general de la desarrolladora Rakennus. Sin embargo, advirtió que el proceso no está exento de dificultades como la tramitología y la inversión.

La estrategia de la firma busca demostrar que los edificios antiguos no son un problema urbano, sino una oportunidad para generar vivienda económica, funcional y segura en la Ciudad de México.

“Hay una laguna muy extraña, en donde nadie entiende el modelo y nadie la quiere regular porque es un mercado todavía pequeño. Lo que políticamente se oye bien es hacer vivienda nueva, pero nos hemos acercado a las autoridades para que impulsen la renovación”, explicó Gebara Rahal en entrevista.

Actualmente, la intervención de inmuebles antiguos se realiza con base en el artículo 62 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, que permite remodelar departamentos, casas o edificios.

En promedio, comprar y renovar un edificio para destinarlo a vivienda en la Ciudad de México puede costar alrededor de 60 millones de pesos. Pero, la ausencia de reglas específicas limita el acceso a créditos puente bancarios, por lo que Rakennus ha recurrido a Sofomes y capital privado para financiar sus proyectos.

Precios por debajo del mercado

A lo largo de 30 años, Rakennus ha remodelado 148 edificios de entre 45 y 60 años de antigüedad. Actualmente cuenta con 18 proyectos activos en la ciudad, que representan un inventario de más de 300 departamentos en venta, y mantiene un ritmo de adquisición de entre dos y cuatro inmuebles por trimestre.

“Nos aseguramos de que sean edificios resistentes, con estructura sólida, para lo que se hace una revisión técnica”, detalló el directivo. Los departamentos que ofrecen tienen entre 60 y 80 metros cuadrados, con un precio promedio de 2.5 millones por unidad.

Cabe mencionar que, según datos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el valor promedio de la vivienda en la capital alcanzó los 3 millones 871,942 pesos en el primer semestre del 2025.

En la actualidad, Rakennus opera principalmente en alcaldías como Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Benito Juárez, zonas con alta demanda de inmuebles habitacionales en la ciudad, pero planea expandirse hacia el Estado de México, Jalisco y Coahuila.