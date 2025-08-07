Vivienda y turismo: la doble discusión en torno a la gentrificación en la CDMX

Las marchas contra la gentrificación en la Ciudad de México han puesto mayor presión en la discusión sobre la necesidad de una regulación para las plataformas de renta de corta estancia, como Airbnb, lo cual ha generado distintas reacciones entre sectores empresariales, anfitriones y vecinos.

Y es que, recientemente, el gobierno capitalino presentó su estrategia de Bando 1, una serie de acciones encaminadas a combatir la crisis habitacional. Entre los puntos que se contemplan, destaca el relacionado a “fortalecer la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal”, para lo que se “determinará una metodología objetiva y rigurosa”.

En este contexto, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) expuso que, si bien la gentrificación es un fenómeno urbanístico, inmobiliario y hasta sociológico, “no es turístico”, por lo que hizo un llamado para que la regulación sea adecuada y no afecte a los anfitriones.

“El Bando 1 tiene como mérito que señala la problemática, pero de ahí a que sea la solución adecuada, todavía dista un buen tramo. Sin duda estaremos trabajando con la autoridad para aportar nuestra visión al respecto”, comentó en entrevista Juan Carlos Arnau Ávila, vicepresidente de Asuntos Internacionales de Fematur.

Enfoque en la vivienda

Para participantes de la industria de alquiler turístico, las medidas que se tomen en torno al turismo y las plataformas tipo Airbnb deben analizarse de manera profunda, con el fin de mitigar las afectaciones de la gentrificación e impulsar la edificación habitacional desde el sector gubernamental.

“La regulación es importante, pero no debe inhibir las actividades económicas. Lo que pasa en las colonias como Roma y Condesa es un tema de política de vivienda, se deriva de casi 20 años de una política restrictiva que ha provocado que las personas no encuentren casas adecuadas”, añadió Juan Carlos Arnau.

Sin embargo, organizaciones como la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL) han manifestado la necesidad de una revisión en la operación de las plataformas. Según un análisis de la organización, para junio del 2023, 66% de los anfitriones que se enlistaron en la plataforma tenían dos, tres o más viviendas.

“El resto se registran como oferentes únicos, lo que pone en entredicho el mito de que la plataforma impulsa la economía colaborativa beneficiando al pequeño propietario”, indicó HIC-AL.

Actividad económica

Para Philippe Boulanger, vicepresidente de Economía Digital de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur) la digitalización en el turismo es clave, lo que aplica en el ecosistema de los anfitriones de plataformas digitales.

A través de un estudio elaborado por la Concanaco con el apoyo de Airbnb, se registró que 72% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la Ciudad de México identifican al turismo como su principal fuente de ingresos.

Además, seis de cada 10 empresas de esta categoría afirmaron haber recibido clientes provenientes directamente de anfitriones de plataformas digitales de hospedaje.

“En México estamos viendo dos grandes retos: la informalidad y la inseguridad, y si a todo eso le metemos más control, impactará en los negocios. Hablamos de regulación, pero a mí me encantaría poder hablar de desregulación. Quitar trabas en este contexto económico, con un vecino al norte que es más complicado”, declaró Boulanger.