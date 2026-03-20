Auge de la Vivienda del Bienestar enciende los hornos de la industria del ladrillo

La industria de materiales de construcción ha encontrado en el programa de Vivienda para el Bienestar un motor relevante para su actividad durante los siguientes años, particularmente en el segmento de productores de ladrillo.

Uno de los proveedores de este plan habitacional es Industrias Novaceramic, empresa mexicana con 35 años de experiencia en la fabricación de ladrillos industrializados de barro.

Actualmente, cuenta con una capacidad de producción de 1 millón de piezas diarias, lo que equivale a materiales suficientes para edificar alrededor de 255,000 viviendas de 60 metros cuadrados al año.

Gilberto Méndez, director comercial de la compañía, explicó que, hasta la fecha de esta publicación, 30% de la producción se destina al programa federal, proporción que aumentará conforme avance la construcción de nuevos desarrollos.

“Participamos en proyectos que están edificándose en este momento con el programa federal, que es muy ambicioso. Aplaudimos que se esté ejecutando, porque la vivienda es una necesidad para las familias mexicanas”, comentó en entrevista.

El Programa de Vivienda del Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla la construcción de 1.8 millones de casas en el sexenio, con un precio aproximado de 600,000 pesos.

Desde sus tres líneas de producción instaladas en Tlaxcala, Novaceramic abastece proyectos en diversas entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, Colima, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Presión en los costos de producción

Uno de los principales desafíos para la industria ladrillera es la presión inflacionaria. De acuerdo con Méndez, los costos de producción y logística registran incrementos anuales de entre 7 y 9%, lo que impacta en el precio final al consumidor.

“Vivimos en un mundo globalizado en donde los precios de los energéticos se pueden disparar. La industria está bajo presión cada año, porque el principal insumo para la producción de nuestros materiales es el gas natural”, explicó.

En este contexto, la certidumbre que ofrecen programas de gran escala como el de Vivienda para el Bienestar resulta fundamental para los fabricantes nacionales, al permitir una mejor planeación de largo plazo y contribuir a la contención de precios.

“Tratamos de estandarizar, tener economías de escala para poder tener materiales lo más asequibles posibles al mercado, pero es un esfuerzo complejo”, añadió el directivo.

Calidad, eje para la vivienda social

El fortalecimiento de la vivienda social del programa del Bienestar también depende de la calidad de los materiales empleados en su construcción.

En este sentido, Novaceramic desarrolla ladrillos y tabiques con propiedades de aislamiento térmico y alta resistencia estructural, en cumplimiento con las normas vigentes.

“Estamos en el 2026, se debe priorizar el uso de materiales que den un valor añadido a las viviendas. Deben estar hechas con materiales que cumplan los requerimientos de construcción y normativas mexicanas. La industria debe apostar por insumos certificados y de desempeño superior para dar confianza, desde el desarrollador de vivienda hasta el usuario final”, apuntó Méndez.