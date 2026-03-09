Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Trump pide a Australia dar asilo a las jugadoras de la selección iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Australia a conceder asilo al equipo iraní de fútbol femenino, después de que las jugadoras se negaran a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

main image

Foto: AFPAFP

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Australia a conceder asilo al equipo iraní de fútbol femenino, después de que las jugadoras se negaran a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas", dijo Trump en su red Truth Social.

Te puede interesar

"No lo haga, señor primer ministro, conceda ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen", añadió Trump, dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete