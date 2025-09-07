Triunfo y revancha para Aaron Rodgers en debut con Steelers

Aaron Rodgers tuvo un dulce debut con Pittsburgh Steelers, su tercer equipo en dos décadas como quarterback activo de la NFL.

El nacido en California hace 41 años aportó cuatro pases de anotación, 244 yardas y 22 pases completos en la Semana 1 de la temporada 2025. Con eso, fue pieza fundamental en la victoria de Steelers por 34-32 sobre New York Jets.

El morbo de este partido radicó en que el último equipo de Rodgers en NFL había sido precisamente Jets. Aunque parecía que iba a ser un choque sin rencores, terminó con algunas declaraciones coloridas por parte del experimentado jugador.

“Probablemente había gente en la organización que creía que yo ya no podía jugar, así que fue un placer recordarles que todavía puedo”, señaló en conferencia de prensa posterior.

El partido se celebró en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que el próximo verano albergará la final del Mundial 2026 de la FIFA. Un total de 83,253 aficionados atestiguaron el regreso de Aaron Rodgers al que fuera su equipo en las temporadas 2023 y 2024.

Previamente, Rodgers jugó 18 temporadas con Green Bay Packers, convirtiéndose en potencial elemento para el Salón de la Fama con cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada entre 2011 y 2021, además del triunfo en el Super Bowl XLV.

Eso elevó las expectativas al momento de su llegada a Jets en 2023, sobre todo, siendo un equipo que no ha disputado playoffs desde 2010.

Sin embargo, Rodgers se rompió el tendón de Aquiles en el partido inaugural de 2023 y tampoco encontró el ritmo ni la confianza para redimirse en 2024. Es por ello que forzó su salida de Nueva York con más sombras que luces, pero ahora tiene una nueva oportunidad en Pittsburgh.

“Soñaba con la oportunidad de volver al campo en la pretemporada y me preguntaba cómo me sentiría, si me sentiría motivado y si eso despertaría mi espíritu competitivo”, agregó Rodgers, quien tiene contrato con Steelers por una temporada y 13.65 millones de dólares, según Spotrac.

“Hubo muchos momentos en los que estuve al margen, agradeciendo a mi esposa y amigos por animarme a tomarme el tiempo para tomar una decisión y que esta sería la correcta. Estoy feliz de ser parte de Steelers y de que las cosas hayan ido como salieron hoy”.

Rodgers portó el jersey número ocho. Se le vio tranquilo en cada momento en el campo y, sobre todo, con precisión al momento de dar los pases a Calvin Austin, Jaylen Warren, Ben Skowronek y Jonnu Smith para resolver el partido.

“Estoy feliz de vencer a todos los asociados con los Jets”, recalcó el quarterback de Steelers, siendo una de las declaraciones con mayor eco después del partido.

En la Semana 2, Pittsburgh recibirá a Seattle Seahawks, mientras que New York Jets recibirá a Buffalo Bills. El quarterback titular de Jets para esta temporada es Justin Fields, quien viene de jugar para Chicago Bears (2021-23) y precisamente Steelers (2024).

En otros resultados de la Semana 1, destacaron los triunfos de Chargers sobre Chiefs (27-21) en Brasil, mientras que ya en suelo estadounidense los de Commanders sobre Giants (21-6), Raiders sobre Patriots (20-13) y Packers sobre Lions (27-13).