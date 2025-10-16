Blue Jays recupera el pulso y gana el Juego 3

Los Toronto Blue Jays tienen pulso. El miércoles en el T-Mobile Park arrasaron a los Seattle Mariners 13-4 en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.Los Mariners aún mantienen una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete, aunque Toronto ahora está dando pelea. Históricamente, los equipos con ventaja de 2-1 en una serie al mejor de siete han ganado la serie el 71% de las veces.

Después de anotar tres carreras en los juegos 1 y 2, la ofensiva de Toronto irrumpió con 13 carreras en el tercer juego, y lo hicieron con dobles, jonrones y outs productivos. Ocho de los nueve jugadores en su alineación titular conectaron un hit y seis tuvieron múltiples hits. Ocho impulsaron una carrera. Vladimir Guerrero Jr. tuvo el día más importante, con una base por bolas, un sencillo, dos dobles y un jonrón. A un triple del ciclo, se quedó. Las 13 carreras empatan la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia, solo superada por el Juego 4 de la Serie Mundial de 1993 contra los Filis.

El equipo visitante tiene un récord perfecto de 5-0 en la ronda de la Serie de Campeonato. Por séptima vez en ocho juegos de postemporada, los Mariners se pusieron en el marcador. Julio Rodríguez abrió el marcador con un jonrón de dos carreras en la primera entrada contra Shane Bieber. Fue el segundo juego consecutivo de Julio con un jonrón en la primera entrada.En cuanto a Rodríguez, volvió a tener marca de 30-30 esta temporada.

Andrés Giménez abrió el marcador para Toronto con un jonrón de dos carreras, su primero desde el 27 de agosto. En la tercera entrada, la ofensiva de Toronto finalmente se consolidó. Kirby es uno de los lanzadores de strikes más extremos del deporte. Tiene la tasa de bases por bolas más baja entre los abridores calificados desde 2023. Los Blue Jays son una ofensiva muy agresiva, con contacto y poder, y Kirby estuvo mucho tiempo cerca de la zona (como siempre). Es posible que simplemente le lanzara demasiados strikes a la ofensiva de Toronto.

George Springer conectó su jonrón número 22 en postemporada en la cuarta entrada. Solo Manny Ramírez (29), José Altuve (27) y Kyle Schwarber (23) tienen más. Los Blue Jays anotaron seis carreras en los dos primeros juegos y dos entradas de la serie. Luego anotaron cinco carreras en la tercera entrada del tercer juego, una en la cuarta, dos en la quinta, cuatro en la sexta y una en la novena.

Max Scherzer está programado para lanzar el Juego 4 y no ha lucido muy bien en las últimas semanas. Permitió 25 carreras en 25 entradas en sus últimas seis aperturas de la temporada regular, y los Blue Jays no se molestaron en mantenerlo en la plantilla de la Serie Divisional de la Liga Americana. Conseguir una buena apertura de Bieber, y encaminarlo en general, era imperativo en el Juego 3. Esa misión se cumplió.

El Juego 4 en el T-Mobile Park es este jueves por la noche. Una victoria de los Blue Jays iguala la serie 2-2 y convierte la Serie de Campeonato de la Liga Americana en una serie al mejor de tres. Una victoria de los Mariners les da una ventaja de 3-1 en la serie y los coloca a una victoria de su primera participación en la Serie Mundial en la historia de la franquicia. Luis Castillo y el futuro miembro del Salón de la Fama, Max Scherzer, estarán en el montículo en el Juego 4.