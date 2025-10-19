Lucha por Serie Mundial entre Toronto y Seattle irá al límite

Toronto Blue Jays y Seattle Mariners llevaron al límite su batalla por el último boleto a la Serie Mundial 2025. Definirán al vencedor en siete juegos.

Y es que en su sexto enfrentamiento por la Serie de Campeonato de la Liga Americana, disputado este domingo, los de Toronto aprovecharon la localía ante 44,764 espectadores en el Rogers Centre para ganar por 6-2, lo que les permitió emparejar la batalla a 3-3.

Los Mariners llegaron motivados a este partido, ya que con una victoria habrían asegurado la primera participación de su historia en una Serie Mundial. Sin embargo, los Blue Jays salieron decididos a no dar todo por perdido en su regreso a casa.

Los dos primeros partidos de la serie habían sido en Toronto, pero los ganaron los Mariners. La deuda fue saldada con los siguientes dos en Seattle, que tuvieron como vencedores a los Blue Jays.

El quinto juego también fue en Seattle y marcó la primera victoria para el local en esta Serie de Campeonato. Es por ello que tuvieron que regresar a Toronto al menos para el sexto partido, que también fue ganado por el equipo de casa para obligar al séptimo y definitivo enfrentamiento.

Los Blue Jays tomaron la ventaja desde la segunda entrada, cuando un sencillo de Addison Barger permitió que Daulton Varsho pusiera la pizarra 1-0. En ese mismo episodio duplicaron la ventaja tras hit de Isiah Kiner-Falefa que capitalizó Ernie Clement.

La ventaja de Toronto se duplicó en la tercera entrada gracias a un jonrón del propio Barger que impulsó otra anotación por parte de Clement. Luego vino el 5-0 en el quinto episodio, derivado de un jonrón de Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano llegó a seis cuadrangulares en esta postemporada y empató a los máximos anotadores de jonrones para los Blue Jays en la historia de los playoffs: José Bautista (en 2015 y 2016) y Joe Carter (en 1991, 1992 y 1993).

La sexta entrada vio un intento de reacción por parte de los Mariners, cuando Josh Naylor conectó otro cuadrangular para poner la pizarra 5-1. Los ánimos continuaron del lado de Seattle unos segundos después, ya que Eugenio Suárez conectó un sencillo que impulsó carrera para el mexicano Randy Arozarena.

El 5-2 todavía con tres entradas por disputar daba un panorama de ilusión a los Mariners para liquidar esta Serie de Campeonato a seis partidos. No obstante, el séptimo episodio recibió el último mazazo a favor de los Blue Jays.

Matt Brash se equivocó en un lanzamiento hacia el cátcher Cal Raleigh y permitió que Vladimir Guerrero volviera a anotar. Eso dejó la pizarra en 6-2 y el boleto a la Serie Mundial por parte de la Liga Americana en incertidumbre para el séptimo partido.

El Rogers Centre será el escenario para la última batalla. Se disputará este lunes 20 de octubre y, sea quien sea el ganador, marcará una Serie Mundial inédita contra Los Ángeles Dodgers, que aseguró el título de la Liga Nacional con barrida sobre Milwaukee Brewers.

Curiosamente, Blue Jays y Mariners debutaron en Grandes Ligas (MLB) en 1977. Sin embargo, la novena que radica en Canadá ya ha llegado en dos ocasiones a la Serie Mundial y ambas las ganó: en 1992 sobre Atlanta Braves y en 1993 sobre Philadelphia Phillies.

Una victoria este lunes en casa les permitiría romper con 32 años de ausencia del Clásico de Otoño y pelear por su tercer campeonato de MLB.

Los Mariners, por su parte, tendrán que conseguir una nueva victoria como visitantes para concretar el sueño de la Serie Mundial y dejar de ser el único equipo de los 30 actuales en MLB que nunca ha llegado a dicha instancia.