Sinner vs Alcaraz: lucha de gigantes en cancha de Cincinnati

Por cuarta vez en tres meses, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentarán por un título cuando se enfrenten en la final del Abierto de Cincinnati.

Este recurrente frente a frente ya ha encendido durante este año en Roma, Roland Garros y Wimbledon. El vigente campeón de Ohio, Sinner, no ha cedido ni un solo set en su octava final ATP Masters 1000 y llega al partido con una racha de 26 victorias consecutivas en pista dura.

"Va a ser un partido muy difícil, pero espero que, en cualquier caso, sea un buen partido. Ojalá sea un partido de altísimo nivel. Eso es lo importante para nosotros, los jugadores, pero también para quienes nos están viendo. Ya veremos qué nos depara el lunes", declaró Sinner tras vencer a Terence Atmane en semifinales.

A Alcaraz no le fue sencillo este Masters. Contuvo a Andrey Rublev, en cuartos de final, venció a Alexander Zverev en semifinales, ya ahora con su mérito como siete veces campeón del Masters 1000 llegará con mucha confianza en busca de su sexto título del Tour en 2025.

"Estoy emocionado. Va a ser genial. Él ganó la última, yo gané las dos primeras finales, así que creo que será muy interesante. Es la primera final [entre nosotros este año] en pista dura, así que estoy entusiasmado por aceptar este reto. Sé que Jannik, sin duda, es el mejor jugador del mundo en pista dura y probablemente en todas las superficies ahora mismo, así que va a ser un gran partido y tengo que estar listo para ello”, dijo el español.

Tras dejar escapar tres puntos de campeonato en Roland Garros en julio para su quinta derrota consecutiva contra Alcaraz, Sinner frenó con fuerza el impulso del español en su rivalidad en Wimbledon a principios de julio. El italiano se alzó con una victoria en cuatro sets para sellar su primer título en el torneo y reducir su desventaja contra Alcaraz a 5-8.

Para muchos, la rivalidad entre Sinner y Alcaraz se define por el contraste entre las consistentes exhibiciones de élite del primero, con saques precisos y golpes de fondo limpios, y la genialidad del segundo para encadenar rachas imparables en los momentos más difíciles. Los aficionados estarán ansiosos por ver qué tipo de dramatismo depara esta intrigante combinación el lunes en Cincinnati.

"La capacidad de no tener ninguna debilidad. Es una locura cómo siempre juega a su mejor nivel. Parece que hay que ganarse todos los puntos en cada partido. Te hace sufrir desde el primer punto hasta la última bola. Su capacidad de estar presente mentalmente, punto tras punto, sin altibajos en el partido, lo hace realmente especial".