Cincinnati recibe segunda final entre las top 10 Swiatek y Paolini

Dos veinteañeras que brillan en el top 10 del ranking mundial de tenis femenil se enfrentarán por el título del Abierto de Cincinnati 2025.

Se trata de la polaca Iga Swiatek, tercera en la clasificación actual de WTA, y la italiana Jasmine Paolini, que es novena. Tienen 24 y 29 años, respectivamente, además de un presente y futuro promisorio en la máxima categoría del tenis.

De hecho, ya se toparon en una final del WTA Tour: Roland Garros 2024. La ganadora fue Swiatek en dos sets, mostrando su jerarquía en Grand Slams.

La segunda final entre ambas será en el WTA 1000 de Cincinnati, que nunca ha tenido a una campeona individual originaria de Polonia o Italia. Incluso, esta es la primera vez que alguna de estas nacionalidades llega a la final.

“Siempre es muy difícil jugar contra Iga. Defiende mucho y saca muy bien, pero voy a dar lo mejor de mi juego e intentaré volver a mostrar el nivel que me ha llevado hasta aquí”, destacó Paolini, que eliminó a la rusa Veronika Kudermetova en semifinales en tres sets (6-3, 6-7, 6-3).

Esta será la tercera final de nivel 1000 para Paolini en singles. Las primeras dos las ganó: Dubái 2024, contra la rusa Anna Kalinskaya, y Roma 2025, contra la estadounidense Coco Gauff.

El ranking de Swiatek no es algo que reduzca las posibilidades de Paolini, ya que en cuartos de final de Cincinnati venció a la segunda mejor clasificada del mundo, Coco Gauff.

Lo que sí puede pesarle es que en cinco partidos disputados contra Swiatek en todo su historial en WTA, nunca ha logrado vencerla. La polaca se ha impuesto a la italiana de manera consecutiva desde 2018 y apenas ha perdido un set.

Además, Iga Swiatek viene inspirada por haber ganado Wimbledon hace algunas semanas. Llegó a 23 títulos en el total de su carrera y rompió una sequía de más de un año sin cargar un trofeo en el WTA Tour.

“Siento que estoy progresando muy bien en este torneo. Sólo quiero seguir jugando así de bien, no importa el resultado o la rival”, expresó la polaca después de vencer a la kazaja Elena Rybakina en semifinales en dos sets (7-5, 6-3).

Esta será la primera final de Iga Swiatek en el Abierto de Cincinnati. Los últimos dos años se quedó muy cerca, pues perdió en semifinales de 2023 ante Coco Gauff y en 2024 ante Aryna Sabalenka. Ahora, Canadá queda como el único WTA 1000 en el que no ha llegado al menos a una final.

La polaca ha atravesado momentos complicados en esta temporada, que se reflejaron en su caída del segundo al octavo lugar del ranking mundial en semanas recientes. El título en Wimbledon fue un trampolín para volver al top 3.

Después de haber ganado cinco títulos en 2024, en esta temporada está en búsqueda de apenas el segundo en Cincinnati, aunque lo haría en un par de aduanas con jerarquía, hablando de un Grand Slam (Wimbledon) y un WTA 1000.

A nivel general, Iga Swiatek buscará el título 24 de su carrera, mientras que Jasmine Paolini peleará por el cuarto. La italiana llegó a ser finalista de dos Grand Slams en 2024 (Roland Garros y Wimbledon), pero en su palmarés sólo destacan un 250 (Eslovenia 2021) y dos 1000 (Dubái 2024 y Roma 2025).

Además de un enorme prestigio y 1,000 puntos en el ranking mundial, la campeona de Cincinnati 2025 recibirá 752,275 dólares de premio económico. La subcampeona se quedará con 391,600 y 650 unidades en la clasificación WTA.

La última campeona de Cincinnati fue la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien venció a la estadounidense Jessica Pegula en 2024.