Cruz Azul y América, únicos invictos en Apertura 2025

Apenas dos de los 18 participantes de la Liga MX llegarán invictos al primer tercio de temporada: Cruz Azul y América, únicos invictos después de cinco jornadas en el torneo Apertura 2025.

Ambos ganaron este fin de semana para llegar a 11 puntos y ubicarse en el top 5 de la tabla general, aunque con un paso arriba para los cementeros por tener mayor cantidad de goles anotados (están empatados en diferencia de goles).

Cruz Azul derrotó 3-2 a Santos en CU, gracias a un estético gol de chilena de Carlos ‘Charly’ Rodríguez que abrió la cuenta al 16’, seguido de otro del capitán Ignacio Rivero al 34’ y finalmente uno de Gabriel ‘Toro’ Fernández al 82’.

Santos había logrado responder en dos ocasiones para alcanzar el empate por cuenta de Bruno Barticciotto al 32’ y Cristian Dájome al 47’, pero no pudieron salir con al menos un punto de CU tras la expulsión de Ramiro Sordo al 40’.

De esta forma, Cruz Azul llegó a tres triunfos y dos empates en lo que va del torneo local, recordando que es el primero que juega bajo la dirección técnica del argentino Nicolás Larcamón.

“Estamos en pañales en términos de preparación. Estoy claro que el equipo merecería haber terminado de manera mucho más decorosa la noche. Ellos con muy poquito, con casi nada, terminan complicándonos un partido. Por eso no compartí el hecho de que se hicieron sentir negativamente. Por el contrario, estoy muy agradecido y confío en que estamos construyendo algo con un nacimiento muy fuerte”, destacó Larcamón en conferencia posterior al partido.

Cruz Azul ha vencido a Santos, Atlético de San Luis y León en el Apertura 2025, además de empatar con Mazatlán y Atlas. Pero en medio de esos partidos vivió una dolorosa Leagues Cup en la que ganó en penales ante Galaxy y Colorado, pero perdió escandalosamente ante Seattle Sounders por 0-7.

Esa es la imagen que Larcamón está tratando de limpiar en Liga MX, además, lidiando con el interés del Inter de Miami por fichar a uno de sus defensas estelares desde hace varios torneos, el argentino Gonzalo Piovi.

“Estoy claro que hay un interés importante por parte de Miami y, con toda la maquinaria que tienen para generar interés en los jugadores, no hace falta que diga el impacto negativo que puede tener para nosotros (...) Piovi aparece mucho en situaciones de ataque por la versatilidad que tiene. Su salida sería una gran pérdida, pero confiamos mucho en el resto de los jugadores”, reflexionó el entrenador.

Los próximos partidos de la Máquina en el Apertura 2025 serán como local ante Toluca y como visitante ante Chivas y Pachuca.

América remonta en Monterrey

El otro invicto del Apertura 2025, América, dejó un grato sabor de boca al vencer a Tigres por 1-3 en el estadio Universitario de Nuevo León.

Juan Brunetta había adelantado al equipo local apenas a los cinco minutos, pero las Águilas supieron reponerse mental y tácticamente con un doblete de Érick Sánchez entre el 41’ y 58’, mientras que Alejandro Zendejas provocó un autogol de Nahuel Guzmán al 69’ que liquidó el partido.

América llegó a 12 triunfos en sus últimos 15 partidos contra Tigres, sorprendiendo la de este fin de semana porque los felinos venían con marca perfecta tras vencer a Juárez, Toluca y Puebla.

Para el entrenador de los azulcremas, el brasileño André Jardine, fue un momento especial, pues nunca había ganado en ‘El Volcán’ con América ni con Atlético de San Luis. De hecho, las Águilas no vencían a Tigres como visitantes desde el 11 de marzo de 2023.

Sin embargo, Jardine se vio envuelto en una polémica al volver a hacer la seña de su tricampeonato hacia las tribunas de ‘El Volcán’, como ya lo había hecho hace unas semanas en CU ante la afición de Cruz Azul.

“No necesitaría explicar esto pero mi respeto a Tigres es el máximo”, argumentó el brasileño sobre ese gesto. “Había venido aquí algunas veces y nunca había visto a la afición del América, siempre jugamos con afición de Tigres y la verdad me emocionó ver que teníamos una parte del estadio nuestra. Al final quise agradecerles el apoyo”.

América tampoco disputará cuartos de final de Leagues Cup a mitad de semana. Sus próximos rivales en Liga MX serán Atlas, Pachuca, Chivas y Monterrey.

Otros resultados de la Jornada 5 fueron la victoria de Bravos de Juárez sobre Chivas en el estadio Akron (1-2) y el empate del campeón, Toluca, ante Pumas (1-1) en el Nemesio Diez.

Monterrey cerrará el fin de semana recibiendo a Mazatlán. En caso de que los regios ganen por más de cuatro goles, arrebatarán el liderato a Pachuca. Si triunfan por una menor diferencia, se ubicarán en el subliderato.

Top 5 después de 5 jornadas en Apertura 2025*

1. Pachuca – 12 puntos y +6 de diferencia de goles.

2. Cruz Azul – 11 y +5

3. América – 11 y +5

4. Toluca – 10 y +5

5. Tigres – 9 y +7

*Monterrey desplazará a Tigres del top 5 si empata o vence a Mazatlán en el cierre de la Jornada 5.