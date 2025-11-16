Selección Mexicana tuvo ríspido adiós del año en casa

La Selección Mexicana tuvo un ríspido adiós del año en casa, luego de empatar 0-0 con Uruguay en el estadio TSM de Torreón y recibir múltiples abucheos.

“Qué lindo es estar en casa, ¿eh?”, declaró en un par de ocasiones, con tono irónico, el capitán Edson Álvarez, en un video captado cuando caminaba hacia los vestidores de la casa del Santos Laguna.

Este fue el quinto partido consecutivo sin victoria para México. Empataron con Uruguay, Ecuador (1-1), Corea del Sur (2-2) y Japón (0-0), además de perder 0-4 con Colombia entre las Fechas FIFA de septiembre y noviembre.

La victoria más reciente fue el 7 de julio contra Estados Unidos (2-1) en la final de Copa Oro. Desde entonces, el Tri que dirige Javier Aguirre sólo ha sido capaz de anotar tres goles en 450 minutos, a pesar de que estos partidos incluyeron a jugadores que militan en Europa, como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y el propio Edson Álvarez.

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, (que griten) fuera 'Vasco', que le griten put... al portero, eso deja tristeza”, agregó Jiménez, seleccionado nacional desde 2013 y que, al igual que Álvarez, es uno de los líderes actuales en Selección Mexicana.

“Tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, complementó el delantero del Fulham, que acumula 10 anotaciones desde que Aguirre tomó el cargo en septiembre de 2024.

La Fecha FIFA de noviembre representa los últimos partidos oficiales del año para la Selección Mexicana. Además de Uruguay, enfrentará a Paraguay este martes 18 en el estadio Alamadome de Houston, Texas, en Estados Unidos.

En Torreón, el ambiente empezó ríspido tras los abucheos al portero Raúl ‘Tala’ Rangel. Los aficionados esperaban ver al guardameta de su equipo en Liga MX, Carlos Acevedo, pero en su lugar Aguirre alineó al de Chivas.

Las tensiones fueron incrementando por la poca claridad ofensiva del Tri, a pesar de tener como titulares a delanteros como Hirving Lozano, Germán Berterame y el propio Jiménez, recordando que otros atacantes recurrentes como Santiago Giménez, Alexis Vega y Julián Quiñones no fueron convocados por atravesar lesiones.

Uno de los principales exponentes en el ojo del huracán fue el entrenador, Javier Aguirre, quien se prepara para vivir su tercer Mundial al frente de México, luego de llegar a octavos de final tanto en Corea-Japón 2002 como en Sudáfrica 2010.

Pero a diferencia de Edson Álvarez y Raúl Jiménez, el ‘Vasco’ tomó con calma los abucheos de los aficionados en el Territorio Santos Modelo.

“No soy quién para juzgar a la afición menos a la nuestra, son libres y soberanos, pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo”, expresó el experimentado entrenador de 66 años, con larga experiencia internacional entre las selecciones de Japón, Egipto y múltiples clubes en España.

“No fuimos capaces de ganar, pero tampoco creo que merecíamos otro resultado que fuera perder. Me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, buena actitud e intensidad. Dimos la cara”, evaluó sobre el rendimiento deportivo.

La Selección Mexicana disputó apenas dos partidos como local en 2025. El 14 de octubre recibió a Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara y este 15 de noviembre hizo lo propio contra Uruguay en el TSM de Torreón.

De los otros 15 partidos de este año, 13 fueron en Estados Unidos y dos en Sudamérica (Brasil y Argentina). En total, agregando el de Paraguay el martes, también en territorio estadounidense, serán 18 enfrentamientos para el Tri en el último año antes de ser anfitrión del Mundial.

Según el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Sánchez, la visita del Tri a Torreón en este fin de semana dejó 150 millones de pesos de derrama económica a raíz del 100% de ocupación hotelera. Pero el rendimiento explícitamente sobre la cancha no fue el óptimo para los jugadores.

“Lo ideal sería ganar, pero hemos seguido creciendo. Desgraciadamente tenemos cinco partidos sin triunfo. De todas maneras, estamos en camino a encontrar al mejor equipo que pararemos en el Mundial (…) Ahora vamos a ver si somos consistentes ante Paraguay, que es un equipo físicamente poderoso, con mucha calidad individual y parecido a Uruguay”, concluyó Javier Aguirre.