Natalia Botello refrenda poderío de México en esgrima

Natalia Botello, referente de esgrima en México al grado de poseer un Premio Nacional del Deporte (PND), refrendó su poderío al convertirse en campeona del prestigioso circuito colegial de Estados Unidos.

La oriunda de Tijuana, Baja California, se impuso en la categoría de sable femenil en el Campeonato NCAA 2026, convirtiéndose en la primera campeona de dicho circuito y disciplina por parte de la Universidad Ohio State.

Y lo hizo con bombo y platillo, pues en la final derrotó a la estadounidense Magda Skarbonkiewicz, quien es la vigente campeona de sable de los Juegos Panamericanos (oro en Santiago 2023).

Obtuvo 15-0 en el primer día de sus competencias en sable, terminando las cinco rondas de grupos 21-2 (+56 de indicador) con un registro de 6-2 el pasado viernes.

La mexicana fue la cabeza de serie número 1 en semifinales, superando en su primer combate a Siobhan Sullivan de Notre Dame por 15-11. En la final ante Skarbonkiewicz, tomó ventaja de 12-4 antes de cerrar el triunfo en 15-5. Esto, además, le valió su segundo honor de Primer Equipo All-America, según un comunicado de la propia Universidad Ohio State.

Botello tiene un sólido currículum en esgrima a pesar de tener 23 años. Según el sitio de la Federación Internacional de este deporte, inició su trayectoria en 2013 y después de practicar ballet y estar interesada en raquetbol.

Pero sus notables resultados la han mantenido como referente nacional e incluso internacional en esgrima, siendo ranking 28 del mundo en sable en la actualidad.

Su nombre acaparó reflectores en 2017, cuando conquistó una medalla de oro y una de bronce en un Campeonato Mundial Juvenil en Bulgaria. Eso le permitió entrar a la terna por el PND en la categoría de Deporte No Profesional.

Finalmente logró quedarse con esa condecoración en dicho año, igual que Adriana Jiménez, atleta de clavados de altura.

Otro de sus méritos es que en 2018 fue la abanderada de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina. Por parte de Baja California, recibió el Premio Estatal del Deporte tanto en 2017 como en 2020.

Desde 2023 forma parte de la Universidad Ohio State y sus estudios profesionales son en comunicación. Esta escuela también fue hogar de atletas destacados a nivel mundial como el golfista Jack Nicklaus y el velocista Jesse Owens.

“México tiene mucho talento en esgrima, pero hace falta explotarlo. Anteriormente ha habido deportistas que han demostrado su nivel fuera del país, así que el nuestro tiene el coraje para tener resultados, sólo hay que seguir preparándonos porque sí hay mucha calidad y las generaciones que vienen han sorprendido”, dijo Botello al sitio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en 2021, previo a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia.

Natalia Botello no es la primera mexicana en ser campeona del circuito NCAA, pero se pone a la altura de otras grandes atletas que lo han logrado en diversas disciplinas, como Aranza Vázquez en clavados y María Fassi en golf.