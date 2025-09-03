Naomi Osaka irrumpe en semifinales de US Open después de cinco años

Naomi Osaka está recuperando el romance que llegó a tener con el US Open hace algunos años y que la elevó a la cúspide del ranking mundial de tenis femenil.

Fue campeona de dicho Grand Slam en 2018 y 2020, lo que le permitió ascender al primer puesto de la clasificación de la WTA. Después de cinco años, su conexión vuelve a tomar vida, luego de instalarse en semifinales.

Por primera vez desde 2020, Naomi Osaka está en semifinales del US Open. La japonesa superó en sets corridos (6-4, 7-6) a la checa Karolina Muchova para colocarse en el Final Four 2025, junto a Aryna Sabalenka, Jessica Pegula y Amanda Anisimova.

“Fue un partido increíblemente difícil. Es una de las mejores jugadoras del mundo y cada vez que juego con ella es dificilísimo. El año pasado me ganó aquí cuando tenía uno de mis mejores uniformes, así que me enfadé muchísimo”, dijo Osaka en tono sonriente sobre Muchova.

Fue apenas el quinto enfrentamiento entre ambas en el WTA Tour y ahora el balance favorece a la japonesa con 3-2. Pero lo más significativo es estar de vuelta en la penúltima etapa del US Open.

“La verdad es que he estado sentada ahí arriba, mirando y esperando a tener la oportunidad de volver a jugar en esta cancha, así que es como si mi sueño se hiciera realidad”, recalcó ante una efervescente afición en el Arthur Ashe Stadium.

“Esto significa mucho para mí. De hecho, me sorprende no estar llorando. He trabajado mucho y no lo han visto, pero estoy muy agradecida con mi equipo”.

Después de haber cerrado 2020 como la tercera mejor rankeada del mundo, la japonesa concluyó 2024 fuera del top 50, llegando a caer hasta la posición 833 en abril de 2024. El pase a semifinales del US Open 2025 le asegura regresar al menos al top 15.

Entre lesiones y dificultades por salud mental, Osaka pasó de la cúspide a las sombras del tenis en los últimos años, aunque las canchas duras de Nueva York la están volviendo a poner en los máximos reflectores, incluso con dos finales ya disputadas en 2025.

Osaka fue finalista en el Abierto WTA 250 de Auckland en enero, su primera final en casi tres años. Aunque perdió ante Clara Tauson, abrió su camino hacia un óptimo nivel en 2025.

En agosto sorprendió al llegar a la final del Abierto WTA 1000 de Cincinnati. Aunque volvió a perder, esta vez ante Victoria Mboko, consolidó sus pasos hacia un notable US Open, en el que ha vencido a Greet Minnen, Hailey Baptiste, Daria Kasatkina, Coco Gauff y Karolina Muchova. Gauff (3), Muchova (11) y Kasatkina (15) están en el top 20 del mundo.

A sus 27 años, Naomi Osaka disputará sus quintas semifinales de Grand Slam. Está invicta en esta ronda y no sólo eso, sino que cuando ha llegado hasta acá, ha finalizado con el trofeo en manos: US Open 2018, Australian Open 2019, US Open 2020 y Australian Open 2021.

Su próxima oponente será la estadounidense Amanda Anisimova, quien viene de eliminar a la segunda mejor sembrada, Iga Swiatek, también en sets corridos (6-4, 6-3).

“Cuando empecé el torneo, dentro de mí sentí un poco de miedo y eso me alejaba un poco. Conforme fui avanzando, me fui diciendo que no podía ir con miedo a un partido. No era negociable. Si quería ganar, debía ser valiente. Hoy salí a la cancha sin nada de miedo”, expresó Anisimova.

Y es que hace apenas unas semanas, en la final de Wimbledon, Iga Swiatek la derrotó con brutal marcador de 6-0, 6-0. La historia ya no se repitió.

“Fue algo que no había experimentado nunca antes en mi vida, pero me dio mucha experiencia. Estoy orgullosa de mí misma. He enseñado a la gente que, si pones mentalidad positiva o si trabajas las cosas, puedes tener un buen resultado”.

Con estas victorias se definieron las semifinales femeniles del US Open 2025, que se jugarán este jueves. La final está programada para el sábado 6 de septiembre.

Semifinales femeniles US Open 2025

*A disputarse este jueves 4 de septiembre