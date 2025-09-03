Novak Djokovic está a dos triunfos del Grand Slam 25

Novak Djokovic sigue firme por el sueño de convertirse en el máximo ganador en solitario de Grand Slams en la historia del tenis. Después de semana y media agotadora en Nueva York, ya está a un par de triunfos de hacer realidad esa proeza.

El serbio se instaló en semifinales del US Open 2025 después de una ardua batalla que duró tres horas y 24 minutos contra el estadounidense Taylor Fritz. Se definió en cuatro sets: 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 ante un Arthur Ashe Stadium que apoyó mayoritariamente a su jugador local.

“Fue un partido muy cerrado, pudo haber sido para cualquiera de los dos, tuve suerte de salvar unos breakpoints cruciales en el segundo set. En este tipo de partidos, pocos puntos pueden decidir al ganador”, señaló Djokovic después de la victoria.

Hasta ahora, el serbio está empatado con la australiana Margaret Court como los máximos ganadores de Grand Slams individuales con 24 para cada uno.

Si Djokovic supera a Carlos Alcaraz en semifinales y a un finalista por definir entre Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Alex De Miñaur y Félix Auger-Aliassime, se convertirá en el máximo ganador absoluto de los torneos major.

Fueron sets de 52, 59, 47 y 46 minutos contra Taylor Fritz, quien durante gran parte del partido lució sólido y sin ánimos de caer. Sin embargo, la estadística se impuso y Novak Djokovic extendió su invicto contra este rival a 11-0.

Sin embargo, el serbio no salió satisfecho: “No sentí que estuviera dominando desde el fondo de la cancha en todo el partido. En muchos de los juegos traté de mantenerme vivo, cerca de la pelota y de la línea. Al final lo que importa es ganar, siempre es importante y esto es lo que nos ayuda a vivir por este deporte”.

Con este resultado, empató a Jimmy Connors como los jugadores masculinos con más semifinales individuales (14) en la historia del US Open.

Novak ya fue campeón en Nueva York en 2011, 2015, 2018 y 2023, además de registrar seis subcampeonatos. En esta edición es el séptimo favorito de acuerdo al ranking, pero poco inesperado por sus 38 años de edad, que hacen cada vez más complicada su recuperación.

Para el choque de cuartos de final ante Fritz, salió inspirado por un fuerte motivo familiar: el cumpleaños de su hija, que ya se estaba celebrando en Serbia mientras él trataba de superar este partido en Nueva York.

Djokovic celebró con un baile que, después, aclaró que fue con dedicatoria para ella: “Es el cumpleaños de mi hija y es un regalo. Probablemente ella verá mañana cómo estuvo mi baile, bailé una canción que me enseñó, no la conocía hasta que ella me dijo y hemos hecho una coreografía. Espero que le genere una sonrisa cuando se levante”.

El hambre de Djokovic continúa insaciable, a pesar de que en cada partido existe la incertidumbre de rendimiento por su veteranía.

Pero hay un dato firme: en 2025 ya llegó por lo menos a semifinales en los cuatro Grand Slams. En Australian Open tuvo que retirarse por lesión ante Alexander Zverev, mientras que en Roland Garros y Wimbledon fue eliminado por Jannik Sinner.

Eso lo convierte en el tenista masculino más veterano de la Era Abierta en alcanzar las cuatro semifinales de Grand Slams de una temporada, con 38 años y 94 días.

Carlos Alcaraz lo espera en semifinales con una marca perfecta de cinco victorias sin perder un solo set en Nueva York. En el historial, el español ha enfrentado ocho veces al serbio con saldo de tres triunfos y cinco derrotas.

Djokovic ha ganado los dos duelos más recientes: la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y los cuartos de final del Australian Open 2025. Pero en el US Open, Alcaraz llega con el impulso de haber sido finalista de los dos últimos Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon).

“Honestamente no he visto mucho sus partidos aquí, pero sus resultados sin perder un set son impresionantes. Es Carlos Alcaraz y en los últimos tres años es impresionante en todos los torneos. Jugar contra él es en un espectáculo, pero aquí serán condiciones diferentes, espero que pueda sentirme mejor que hoy porque es necesario contra él”, reflexionó Novak.

Las semifinales masculinas del US Open se disputarán este 5 de septiembre, por lo que Djokovic tiene alrededor de 72 horas para recuperarse. La otra llave se definirá el miércoles con los cruces de Jannik Sinner ante Lorenzo Musetti y Alex de Miñaur ante Félix Auger-Aliassime.