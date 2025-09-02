Pegula y Sabalenka en semifinal de revancha en el US Open

Nueva York reencontrará a dos rivales del US Open del 2024. Jessica Pegula y Aryna Sabalenka pelearán el boleto a semifinales, recordando que el año pasado jugaron la final de este torneo. La estadounidense superó a Barbora Krejcikova por 6-3, 6-3, para avanzar a las semifinales en Flushing Meadows por segundo año consecutivo.

La nativa de Buffalo, Nueva York, demostró por qué ha llegado a ocho cuartos de final de Grand Slam en los últimos cuatro años.

“He estado jugando un tenis realmente bueno, muy sólidamente, he tenido arranques muy rápidos, así que tenía muchas ganas de hacerlo hoy, especialmente contra alguien como ella, que es muy peligrosa. E incluso al final se puso muy ajustado. Me alegré de que termináramos el partido. Me siento realmente cómoda jugando partidos importantes en la mejor cancha del mundo”, dijo Pegula.

A sus 31 años, Jessica ha ganado nueve títulos individuales (tres esta temporada), pero nunca ha ganado un Grand Slam. Llegó a la final aquí el año pasado antes de caer ante Sabalenka por 7-5, 7-5 y ahora está a una victoria de repetir esa hazaña y a dos de alzar un trofeo importante por primera vez.

El camino de Pegula - hija de los dueños de los Buffalo Bills de la NFL— empieza a parecerse a su dominante actuación del año pasado en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA: no perdió un solo set hasta las semifinales.

"Mi mayor logro del año pasado fue simplemente superar los cuartos de final. Ahora puedo decir que lo he logrado dos veces".

Krejcikova, quien ha caído en picada en el ranking hasta su actual puesto número 62 tras perderse casi seis meses por una lesión de espalda, se vio sometida a un asedio constante soleado de 24 grados en Queens.

"No la dejé que se acomodara demasiado”, dijo Pegula.

La segunda gran actuación consecutiva de Jessica en el Abierto de Estados Unidos llega tras un verano difícil que comenzó con una derrota en primera ronda en Wimbledon y continuó con la llegada de la temporada de pista dura. Perdió en segunda ronda en el Abierto de Washington D. C., fue eliminada en tercera ronda en Toronto y de nuevo en Cincinnati.

Pegula retoma fuerza y deberá mostrarlo ahora contra Aryna Sabalenka. La bielorrusa es la quinta mujer en 35 años en alcanzar las cuatro semifinales de Grand Slam en un solo año. Las otras tenistas fueron: Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis y Serena Williams.

Marketa Vondrousova se retiró por una lesión de rodilla apenas unas horas antes de enfrentarse a la número 1 del mundo.