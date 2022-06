Naomi Osaka pondrá en marcha una nueva empresa de medios de comunicación en colaboración con el cuatro veces campeón de la NBA LeBron James con el objetivo de contar historias que traspasen las barreras culturales, anunció el martes la tenista japonesa.

Hana Kuma, que se traduce como "oso de las flores", producirá historias "culturalmente específicas pero universales para todos los públicos" y ya tiene varios proyectos en marcha, según Hollywood Reporter.

"Lo que me entusiasma es poder inspirar a la gente y contar nuevas historias, sobre todo las que me hubiera gustado ver cuando era niña. Siempre quise ver a alguien como yo", declaró al New York Times Osaka, de padre haitiano y madre japonesa y ganadora de cuatro torneos del Grand Slam.

La productora es un nuevo proyecto de Osaka, de 24 años, y de su veterano agente Stuart Duguid. Ambos formaron una agencia de representación deportiva llamada Evolve, que el lunes fichó al tenista australiano Nick Kyrgios como primer miembro de su plantilla.