Jannik Sinner arrebata última final del año a Carlos Alcaraz

La nueva gran rivalidad del tenis, encarnada por el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, vivió su último episodio de 2025 con celebración incluida.

Se enfrentaron por el título de las ATP Finals, el torneo en el que participan los ocho mejores tenistas individuales y los ocho mejores equipos de dobles de cada temporada. El epicentro fue la Inalpi Arena de Turín este domingo.

Sinner aprovechó jugar en su país para imponerse en dos sets (7-6, 7-5) ante cerca de 15,000 espectadores. De esta forma, retuvo la corona de las ATP Finals, ya que en 2024 había vencido al estadounidense Taylor Fritz para quedarse con este trofeo por primera ocasión.

“Fue duro, para jugar contra Carlos tienes que hacerlo a tu mejor nivel. Pero estoy muy feliz, fue un partido difícil y significa mucho para mí acabar la temporada así”, destacó el italiano.

Jannik Sinner empató a Carlos Alcaraz con 24 títulos para cada uno en el ATP Tour. Aunque el español sigue por delante en su frente a frente histórico (10-6), sigue sin poder levantar el trofeo de las ATP Finals. De hecho, esta fue su primera final en dicha competencia.

“Voy a dar el máximo en la pretemporada para volver aún más fuerte, porque hoy se ha decidido todo por detalles y quiero que la próxima vez esos detalles vayan a mi favor”, declaró el español, que se despidió de esta temporada con ocho títulos.

Esta fue la octava final entre Sinner y Alcaraz, empatando a otras rivalidades históricas como la de Roger Federer contra Andy Murray o Rafael Nadal contra David Ferrer.

Lo relevante es que seis de esas ocho finales ocurrieron apenas en 2025: Alcaraz ganó en los Masters de Roma y Cincinnati, Roland Garros y US Open; Sinner se quedó con los trofeos en Wimbledon y en las ATP Finals de Turín.

“Tenemos una muy buena relación, una buena rivalidad. Podemos hablar de todo y eso es genial. Somos buenos amigos fuera de la cancha, nos respetamos de manera saludable y nuestros equipos también se lleven bien entre ellos. Estamos en armonía, hemos podido encontrar ese equilibrio”, describió Sinner sobre su relación con Alcaraz.

El italiano ha disputado el partido decisivo de las ATP Finals en los últimos tres años, siendo su única derrota en 2023 ante Novak Djokovic.

Su palmarés lo conforman, además del doblete en ATP Finals, cuatro títulos de Grand Slam, cinco de Masters 1000, siete de ATP 500 y seis de ATP 250. Por el contrario, ha perdido nueve finales, de las cuales cinco fueron contra Carlos Alcaraz.

Sinner se dijo satisfecho de cerrar el año de esta forma y piensa en tomar lo que queda de 2025 con mayor tranquilidad.

“Creo que el trabajo que hemos hecho ha sido muy positivo. De lo contrario, no hubiéramos alcanzado estos resultados. Como siempre suelo decir, diciembre es muy importante para mí como jugador y también a nivel equipo, ahí es donde conectas mejor con todo lo que te rodea, ya que no tienes la presión de ningún torneo o la prisa de ir a un lado a otro”.

En materia económica, Jannik Sinner consiguió el mayor premio en la historia de las ATP Finals: 5,071,000 dólares, luego de su camino invicto sobre Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Ben Shelton, Alex De Miñaur y Carlos Alcaraz. Ni siquiera perdió un set en esa trayectoria.

Eso le permitió superar los 56 millones de dólares en ganancias dentro del ATP Tour con apenas 24 años y tras haberse convertido en tenista profesional en 2018.

La única cuenta pendiente para Sinner en esta temporada es que no pudo arrebatarle el primer lugar del ranking mundial a Alcaraz. El español cerró con 12,050 puntos, mientras que el italiano se quedó con 11,500, incluyendo el trofeo en Turín.

Por otra parte, el título de dobles de las ATP Finals 2025 fue para el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, quienes vencieron a los también británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en dos sets (7-5, 6-3). Los campeones recibieron 862,700 dólares.

TODOS LOS TÍTULOS (6) DE JANNIK SINNER EN 2025