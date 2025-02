Fórmula Mahomes: improvisación, fuerza y beisbol

Patrick Mahomes es el referente estelar de la NFL en la actualidad. Está a un triunfo de convertirse en el primer quarterback de la historia con tres títulos seguidos de Super Bowl y ha hecho que los Kansas City Chiefs levanten su propia dinastía.

Es difícil explorar algo nuevo en la trayectoria de Patrick Mahomes, que ya suma ocho temporadas de experiencia en NFL, pero sí se puede profundizar en el análisis de las cualidades y antecedentes que lo hacen el mejor del momento.

En ese análisis destacan tres conceptos: improvisación, fuerza y beisbol, recordando que, en algún momento de su juventud, tuvo que elegir entre beisbol, el deporte que practicó su padre a nivel de Grandes Ligas (MLB), o futbol americano.

“Sin duda es un quarterback de época, el mejor de su generación por mucho, ni siquiera hay alguien cerca de él y mira que hay buenos quarterbacks como Joe Burrow y ahora a lo mejor entra en la conversación Jayden Daniels”, empieza su descripción con El Economista, Iván Pirrón, periodista especializado en NFL y colaborador de Récord.

“Lo han comparado con Michael Jordan y creo que sí viene al caso, porque Mahomes está cambiando la manera en la que se juega su posición, como alguna vez lo hizo Jordan. Juega muy libre, literal, como si estuviera en la calle con sus amigos; improvisa, es muy atlético, ingenioso, tiene muchos recursos, lo vemos lanzar por debajo del brazo, con mano izquierda, corriendo, cayéndose, en fin, tiene demasiados recursos y los hace ver muy fácil, pero para nada es así”.

Patrick Mahomes llegó a Kansas City Chiefs en 2017, procedente del draft de la NFL y después de ser una figura colegial con Texas Tech.

En 2018 tomó la titularidad y apenas tardó un año en reescribir la historia de los Chiefs: llegó al Super Bowl de las temporadas 2019, 2020, 2022, 2023 y ahora 2024. La cita para conseguir algo inédito es este domingo ante Philadelphia Eagles desde Nueva Orleans.

Si bien Kansas cuenta con especialistas en diferentes posiciones, como Travis Kelce, Isiah Pacheco, JuJu Smith-Schuster y, por supuesto, Andy Reid como head coach, Patrick Mahomes es el que dirige la maquinaria hacia lo histórico.

Nada de esto se estaría contando si Mahomes hubiera aceptado unirse a Detroit Tigers en el draft 2014 de MLB. Tenía las cualidades y el legado familiar, pues su padre, Pat Mahomes, jugó entre 1992 y 2003 en el máximo circuito de beisbol mundial.

—¿Qué tanto influye el beisbol en su rendimiento actual en NFL?

—“Siempre estos atletas, como Mahomes y muchos otros que fueron estrellas no solamente en un deporte, sino en varios, llámese beisbol o basquetbol, van a tener cualidades especiales (…) Por supuesto que van a traer algo de esa otra disciplina a su deporte principal y en el caso de Mahomes es justamente la habilidad de lanzar la pelota en diferentes maneras y estilos”, responde el especialista.

Mahomes lanzó un pase de 80 yardas en el Pro Day de su alma máter, Texas Tech, en 2017. Si bien no ha vuelto a esa cifra ya dentro de la NFL, sigue mostrando fuerza e ingenio para sus lanzamientos en múltiples maneras, incluso con el rostro casi a ras de pasto.

Su paso por el beisbol también ayudó a mejorar sus condiciones físicas, de acuerdo con un relato de Bobby Stroupe, entrenador físico de Mahomes durante muchos años.

“Patrick puede mantener la cabeza perfectamente quieta, como un búho, y aún así poder ver lo que está pasando. También puede manipular su cuerpo gracias a la movilidad que tiene en la columna vertebral. Cuenta con una fuerza y velocidad impresionantes en su columna, además de una flexibilidad notable en ambos lados de su cuerpo; cuando lanza a toda velocidad, hay una caída que es muy pequeña, ya sea que esté girando hacia la izquierda o la derecha”.

Lo físico y técnico que le dejó el beisbol también se refleja en su calidad de tomar decisiones con segundos en el reloj. Es un quarterback que sabe lanzar, acarrear pero también tomar una alternativa sorpresa en momentos clave.

“Nadie improvisa más y mejor que Mahomes”, recalca Iván Pirrón. “Al improvisar me refiero a que puede salir de la bolsa de protección, si está colapsando, y de repente encontrarse a Travis Kelce y lanzarle un balón como si estuviera tirando una bola de boliche. Luego está toda esta magia que hace para lanzar de diferentes maneras, no me refiero únicamente al estilo, sino corriendo y cayéndose. Eso no lo puede hacer nadie más, improvisar y lanzar en diferentes situaciones son las principales características que lo convierten en un fuera de serie”.

Incluso esta temporada, a pesar de las constantes lesiones de sus receptores, como Rashee Rice, Jared Wiley y Skyy Moore, logró adaptarse al estilo de nuevos compañeros como Marquise Brown y DeAndre Hopkins para finalizar la fase regular como el mejor de toda la Conferencia Americana (AFC).

Patrick Mahomes cumplirá 30 años este septiembre y su contrato con Chiefs es hasta 2031, por lo que se espera que siga en un alto nivel que lleve a su equipo a más Super Bowls.

Fuera de los asuntos del emparrillado, también ha demostrado fortaleza para los negocios. Cuenta con participaciones de capital en otras entidades deportivas, como Kansas City Royals (MLB), Sporting Kansas City (MLS) y Alpine Racing (Fórmula 1).

“Luego viene su inteligencia emocional, que es algo muy importante. Mahomes no declara cosas fuera de lugar, algunos reporteros lo han tratado de sacar de sus casillas y no se ha enganchado en absolutamente nada. Maneja una inteligencia emocional superior a la de muchos otros jugadores y eso también habla mucho de lo experimentado y centrado que es como jugador y persona”, concluye el especialista.

Inversiones de Patrick Mahomes