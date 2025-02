¿Cuánto cuesta un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl?

El Super Bowl es ese evento donde la publicidad juega casi tan fuerte como el mismo partido. Cada año, las empresas y las marcas se pelean por un espacio durante la transmisión, dispuestas a pagas cifras exorbitantes para captar la atención de millones de espectadores. Pero, ¿qué tanto cuesta un anuncio en el Super Bowl?

Este año la cita será en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, el domingo 9 de febrero. Allí se enfrentarán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Según información de AdAgde, este año, las pausas publicitarias alcanzaron cifra récord al superar los 8 millones de dólares. Este incremento en el precio se debería al aumento del número de marcas que estarían interesadas en anunciar los productos o servicios.

De acuerdo a lo informado, los anuncios se empezaron a comercializar con un precio de salida de 7 millones de dólares, pero debido a que la demanda aumentaba, el precio terminó pasando por 8 millones de dólares. Incluso se estableció una lista de espera para los anunciantes.

Las categorías que más han crecido este año para el evento son la tecnología y las empresas farmacéuticas. Mientras que la categoría que estará reducida para este año es el entretenimiento. En 2024 y en 2023 los anuncios de 30 segundos tenían un valor de 7 millones de dólares. En 2022 la cifra fue de 6.5 millones de dólares. Entre el 2000 y 2015 la cifra se situó entre 4.2 millones de dólares y 2 millones de dólares.

Algunos de los anuncios más caros

En 2022 Amazon presentó el comercial “Mind Reader” el cual fue protagonizado por Scarlett Johansson y Colin Jost, este anuncio tuvo una duración de 130 segundos y un costo de 26 millones de dólares.

Un año antes, General Motors presentó el comercial “No Way Norway”, el cual contó con la participación de Will Ferrell. El anuncio duró 130 segundos y su costo fue de 22 millones de dólares.

Para 2020 Google presentó el comercial “Loretta”, el cual contó con un costo de 16.8 millones de dólares.

Para ese mismo año (2020) Amazon presentó su comercial "Before Alexa", este fue protagonizado por Ellen DeGeneres y Portia de Rossi. También costó 16.8 millones de dólares..

Cadillac en 2021 presentó el comercial "ScissorHandsFree". Este anuncio de 60 segundos se transmitió durante el Super Bowl LV, con un costo de emisión estimado en 11 millones de dólares. Estos costos corresponden principalmente a la producción del comercial.