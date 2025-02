Chiefs y México, un romance aún sin explotar

No hay equipo más consistente en la NFL que Kansas City Chiefs. Una sola estadística lo confirma: en las últimas seis ediciones del Super Bowl, los Chiefs han estado en cinco y han ganado tres (correspondientes a las temporadas 2019, 2022 y 2023).

Este fin de semana, el equipo liderado por Patrick Mahomes intentará levantar el trofeo de la temporada 2024 y convertirse en el primero de la historia con tres títulos seguidos de Super Bowl.

Pero pese a estar a un triunfo de algo histórico, los Chiefs no aparecen en el top 5 de equipos de la NFL con más aficionados en México. De acuerdo con la última encuesta de Primero y Diez, portal mexicano especializado en esta liga, ni siquiera se ubican en el top 10.

“Es difícil saber cantidades exactas, pero de acuerdo con nuestro más reciente estudio, del año pasado, Kansas City es la afición número 11 de la NFL en México con 2.9% de los fans. El tema es que si lo comparamos con otras aficiones grandes como las de Steelers, 49ers o Cowboys, que están arriba del 13%, sí es muy nulo”, opina para El Economista, Ulises Harada, director y fundador de Primero y Diez.

Según sus datos, correspondientes a la temporada anterior, los cinco equipos con más aficionados en México son Steelers, 49ers, Cowboys, Patriots y Packers. Incluso Dolphins, Ravens, Bills y Broncos aparecen delante de Chiefs.

“Si lo queremos poner en términos estadísticos, entre 1 y 3 de cada 100 fans de la NFL en México serían fans de los Chiefs. Están lejos del top 5, bastante, sobre todo de equipos como Bills, Broncos, Ravens, Dolphins y Raiders, que si bien no han ganado nada recientemente tienen aficiones muchísimo más fuertes por lo que hicieron en la década de los 70, 80 o 90”.

Las encuestas de Primero y Diez suelen tener más de 20,000 aficionados de muestra en toda la república. El resultado más reciente indica que, a pesar del notable rendimiento de Patrick Mahomes como quarterback, Andy Reid como head coach y compañía, Kansas City sigue lejos de crecer su base de seguidores en México.

Este diario también entrevistó a líderes del grupo Kansas City Chiefs México, formado en redes sociales hace cerca de una década y que cuenta con el visto bueno del equipo.

Ernesto Castro, creador del grupo, señala que en la actualidad hay alrededor de 6,000 miembros y que los mayores focos se concentran en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Chihuahua, Saltillo, Torreón, Cancún y San Luis Potosí.

“Se me ocurrió crear una página hace alrededor de 10 años, con la intención de conocer gente, porque mi sueño era empezar a juntarnos. Todos nos creíamos únicos y veíamos los juegos solos. En los dos primeros años los likes eran de mi familia, pero al año tres empieza a despegar y nos reuníamos en bares o restaurantes. Hubo un crecimiento exponencial desde la llegada de Patrick Mahomes, en 2018, cuando fue titular”, refiere Castro.

Roberto Pérez, otro integrante del grupo, divide la ola de crecimiento de fans a los Chiefs en México en tres etapas entre 2013 y 2024.

“El equipo empezó su expansión con la llegada de Andy Reid en 2013. Realmente era un equipo devastado tanto en el staff de coacheo como con jugadores. Él le dio otra cara, llegó de Philadelphia y ya era exitoso, entonces, atrajo a nuevos fans. Luego la llegada de Patrick Mahomes (2017) detonó a la base por la forma en la que juega, que es una locura. A eso se puede agregar el factor de Travis Kelce a partir del año pasado con Taylor Swift, que es algo que no se puede negar”.

En cuanto al perfil del fan mexicano a los Chiefs, los dos aficionados consultados por este medio coinciden en que hay dos tipos: los de ‘vieja guardia’, que iniciaron incluso desde finales de la década de los 80, y los de moda, a raíz de los títulos de 2019 a la fecha.

“Prácticamente fue un equipo perdedor por más de 10 años, tuvo varios escándalos con jugadores en épocas oscuras, coaches que iban y venían”, describe Roberto Pérez. “La base de fans de finales de los 80 y principios de los 90 fue gracias al coach, que era Marty Schottenheimer. Él creó ese pequeño boom de aquel entonces, porque fue uno de los equipos más ganadores en los 90, pero nunca llegamos al juego grande. También motivó la llegada de Joe Montana”.

Montana, ganador de cuatro Super Bowls con San Francisco 49ers en su etapa entre 1979 y 1992, sólo disputó una temporada con Kansas City, pero fue una de las piezas que cautivó a los jóvenes aficionados mexicanos de la NFL en ese entonces para adherirse a los Chiefs.

“Irle a Kansas, para muchos, era ser guerrero. No nos rendíamos, muchas veces el equipo perdía pero por márgenes muy pequeños. Teníamos grandes corredores pero siempre nos faltaba una pieza y nos ganaban. Ver ahora todo esto, para los que somos de hueso colorado, es una época que nunca olvidaremos”.

Ernesto Castro, por su parte, hace énfasis en el cambio de comportamiento entre los fans de antaño y los actuales: “No estamos en contra de ellos, pero tienen otra percepción porque les ha tocado sólo ganar y a nosotros nos tocó la época oscura (…) Eso hace que luego exacerben sus emociones. Festejan demasiado las victorias y crean cierta característica de alzados, pero el fan de Kansas siempre ha sido coherente, crítico y objetivo. No digo que lo hagan todos los nuevos, pero sí es una de sus características”.

Acercamiento de los Chiefs

Kansas City no es un equipo ajeno a sus fans en México. Desde 2021, el territorio mexicano es parte del Programa de Mercados Globales de la NFL.

En la actualidad, esta iniciativa tiene a 25 equipos vinculados con 19 países entre los cinco continentes. México es el principal al tener a 10 equipos, pues además de los Chiefs están Cardinals, Cowboys, Broncos, Texans, Raiders, Rams, Dolphins, Steelers y 49ers.

Los Chiefs, en particular, están presentes en Alemania, Austria y Suiza, además de México. Pero su estrategia es convertirse en el ‘Equipo del Mundo’, según comentaron Mark Donovan, presidente, y Clark Hunt, director ejecutivo, luego de la creación del Programa de Mercados Globales.

“Mucha gente nos ha dicho que somos el nuevo equipo de Estados Unidos, pero yo dije: ‘¿Qué es más audaz? Seamos el ‘ Equipo del Mundo ’. Al principio parecía arrogante, pero esta es una oportunidad sin precedentes”, señaló Donovan.

Con el inicio del programa a partir del 1 de enero de 2022, los Chiefs tuvieron derecho a activar planes de marketing, patrocinios locales, publicidades pagadas, cuentas tropicalizadas de redes sociales e incluso vincularse con agencias en México.

Previo al Super Bowl 59, que se disputará este fin de semana entre Chiefs y Eagles, marcas de comida rápida como Carl’s Jr y KFC utilizaron la marca de Kansas City para crear productos o rediseñar sus instalaciones, respectivamente. Por otra parte, en agosto de 2023, Fox Sports firmó un acuerdo multianual para ser la televisora oficial del equipo en México.

En cuanto a partidos, los Chiefs visitaron Monterrey para un amistoso en 1996 y Ciudad de México para uno de temporada regular en 2019.

Otra cereza al pastel ocurrió previo al Super Bowl 58, en el que los Chiefs vencieron a 49ers. En ese contexto, la jugadora estrella de flag football en México, Diana Flores, entrevistó al quarterback de Kansas y uno de los máximos referentes de la NFL, Patrick Mahomes.

“Eres una estupenda jugadora. Te he visto jugar y haces grandes jugadas”, le dijo Mahomes a Flores. También le habló de que espera que sus hijas y el resto de niñas, en el futuro, apliquen la idea de que no hay imposibles. Esa conexión tuvo bastante eco en México.

Sin embargo, los fans consultados por este diario esperan que pronto haya más conexión con México: “Sí ha habido cierto acercamiento, no tanto como nos gustaría o a comparación de otros equipos como Steelers o Raiders, que traen ex jugadores, porristas y mega eventos, pero bueno, ya hay acercamiento, cosa que no había antes”, concluye Ernesto Castro.

Para Ulises Harada, de Primero y Diez, los Chiefs aún tienen trabajo por hacer para explotar el mercado mexicano ahora que su racha ganadora está firme.

“Me parece que lo que se hace para los fans en México desde los Chiefs es mínimo. Siempre hacen su Super Bowl Party, pero se conforman con eso. Cuando ves qué jugadores van a Europa y tienen activaciones es diferente a los que vienen a México (…) México es un mercado olvidado porque es un mercado seguro, pase lo que pase ve el Super Bowl y compra merchandising. Creo que el vínculo con otros lugares, específicamente Alemania, es mayor prioridad para los Chiefs”.