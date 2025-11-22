Trump afirma que su plan para la paz en Ucrania no es una oferta final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania no es su oferta final y que espera que, "de una forma u otra", los combates cesen.

Cuando los periodistas le preguntaron si su propuesta de 28 puntos -entre ellos que Ucrania ceda territorio, reduzca el tamaño de su ejército y nunca se una a la OTAN-, era su "oferta final a Ucrania", Trump respondió: "No".

"Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tenemos que ponerle fin", afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió con frialdad al plan y adelantó que propondrá "alternativas".

El líder ruso, Vladimir Putin, afirmó estar dispuesto a discutir los detalles de la propuesta, pero si Kiev la rechazaba, seguirá su ofensiva en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tienen previsto llegar a Ginebra el domingo para discutir el plan, según declaró a AFP un funcionario estadounidense.

También se espera la presencia de funcionarios europeos en Suiza.