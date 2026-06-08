Curazao resucita al Caribe en la Copa del Mundo

Este verano, Curazao resucitará a la región del Caribe en una Copa del Mundo de la FIFA, luego de 20 años sin presencia.

Sólo cuatro selecciones caribeñas habían participado en un Mundial entre la primera edición (1930) y la más reciente (2022): Haití, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago. Los trinitarios fueron los últimos tras calificar a Alemania 2006, lo que significó un auténtico sueño para ese país.

Jamaica participó en Francia 1998 y Cuba en Italia 1938. Haití, por su parte, lo hizo en Alemania 1974 y lo volverá a hacer en Norteamérica 2026.

Pero el caso de Curazao es especial porque, hasta 2011, ni siquiera existía como selección reconocida por la FIFA. Antes de eso, formaba parte del combinado de Antillas Neerlandesas, del que se desprendieron Aruba, Sint Maarten y Bonaire.

Antillas Neerlandesas compitió en las eliminatorias mundialistas de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) desde Chile 1962 hasta Sudáfrica 2010. Fue entonces cuando se dio la disolución y emergieron nuevas historias.

Curazao participó por primera vez como nación independiente en una eliminatoria a partir de Brasil 2014. Se quedó a dos rondas del famoso Hexagonal Final de Concacaf, que otorgaba los boletos directos y un repechaje al Mundial.

Rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022 tampoco le fue bien, pero su despertar se dio hacia Norteamérica 2026, aprovechando que los tres ‘gigantes’ del área, México, Estados Unidos y Canadá, no participaron en las eliminatorias.

Curazao comenzó su andar en la segunda ronda y fue líder invicto del Grupo C con cuatro victorias en el mismo número de partidos. Sin problemas, rebasó a Haití, Santa Lucía, Aruba y Barbados. Daba señales de su elevado rendimiento.

Eso le dio el pase a la tercera ronda, conformada por tres grupos de cuatro selecciones cada uno y en el que los líderes avanzaban de manera directa al Mundial, mientras que los dos mejores sublíderes calificaban al repechaje intercontinental.

FIFA y Concacaf impulsaron el regreso de una selección caribeña al Mundial, ya que el Grupo B de la tercera ronda estuvo conformado por Jamaica, Trinidad y Tobago, Bermuda y Curazao. Estas dos últimas, intentando calificar por primera vez al magno evento. Es decir, sí o sí, el Caribe volvería a la justa después de dos décadas.

Curazao apostó por dos decisiones clave para ir en serio por su debut mundialista: la contratación del experimentado Dick Advocaat como director técnico y la convocatoria de múltiples jugadores nacidos y forjados en Países Bajos, claro, con ascendencia caribeña.

Después de todo, Curazao es un territorio que pertenece al reino de Países Bajos. Eso permite a sus jugadores compartir la nacionalidad curazoleña con la neerlandesa.

Si bien esta joven selección había tenido entrenadores de jerarquía como Patrick Kluivert y Guus Hiddink, Advocaat revolucionó el sistema con su experiencia dirigiendo a Países Bajos en el Mundial de 1994 y a Corea del Sur en el de 2006.

Advocaat y su grupo de jugadores, que incluye a varios exseleccionados de Países Bajos como Jurgen Locadia y Leandro Bacuna, firmó el pase mundialista el 18 de noviembre de 2025, luego de aguantar el 0-0 ante Jamaica en calidad de visitante.

El júbilo se desató en la isla de poco más de 150,000 habitantes por la primera calificación mundialista y apenas la sexta para un país del Caribe.

Ahora, todo lo que venga es ganancia. Evidentemente, Curazao no parte como favorito en el Grupo E, que comparte con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Sin embargo, ya demostraron que saben hacer milagros sin figuras rimbombantes.