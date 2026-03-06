Cristiano Ronaldo viaja a España para rehabilitar lesión y peligra su partcipación contra México

El ⁠delantero portugués Cristiano Ronaldo viajará a ⁠España para someterse a una rehabilitación tras sufrir una lesión en el tendón de ⁠la corva, informó ⁠este viernes el entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus.

El jugador de 41 años, que ha marcado 21 goles en 22 partidos esta temporada en la SPL, se lesionó en la victoria 3-1 sobre el Al-Fayha el sábado.

"Tras examinar la lesión de Ronaldo, quedó claro que necesita un periodo de descanso y tratamiento, por lo que decidimos enviarlo a España", declaró Jesús en rueda de prensa.

"El equipo médico diagnosticó el estado de Ronaldo y confirmó que no podrá participar en el partido de mañana ni ⁠en el siguiente (contra el Al-Khaleej)", ⁠agregó el DT.

Aún ⁠no está claro si el cinco veces ⁠ganador del Balón de Oro estará en condiciones de participar en los amistosos de Portugal contra México el 29 de marzo y contra Estados Unidos el 1 de abril, preparatorios para el Mundial que ⁠tendrá lugar a mitad de año.