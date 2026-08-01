A medida que sargazo se acumula, el Caribe apuesta por embarcaciones, barreras y biocombustibles

Cientos de trabajadores hoteleros mexicanos, ⁠conductores de tractores y personal especializado de la Marina se dirigen cada día al amanecer a la playa para limpiar las cantidades récord de sargazo en descomposición que se ⁠acumulan en las costas vírgenes del Caribe, en los alrededores de populares centros turísticos.

Este fenómeno estacional ha obligado a los hoteles de todo el Caribe a reducir sus tarifas e invertir millones de dólares en retirar de sus playas las pilas de estas algas malolientes, mientras los gobiernos y las empresas buscan soluciones.

Cómo empezó

El sargazo —un alga parda que forma capas flotantes en la superficie del océano— se limitaba ⁠históricamente al llamado mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, ⁠pero unos vientos inusualmente fuertes alrededor de 2010 lo empujaron hacia las aguas tropicales ricas en nutrientes frente a las costas de África Occidental, donde encontró condiciones ideales para su crecimiento.

El alga desplazada se convirtió en un cinturón autosuficiente que se desplaza con las corrientes oceánicas hacia el norte de Brasil y a través del Caribe, llevando masas de algas a las naciones insulares del Caribe, a la popular Riviera Maya y al Golfo de México.

En el Atlántico tropical, el sargazo se alimenta de los nutrientes que llegan de grandes ríos como el Amazonas, el Orinoco y el Congo, así como de las corrientes ascendentes de las profundidades oceánicas, el polvo del Sáhara y el aumento de la temperatura del mar.

Hacia dónde se dirige

El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida prevé que 2026 sea, como mínimo, el segundo año con mayor abundancia de sargazo y es probable que en los próximos meses se acumulen más algas en el Caribe y el sureste de Florida.

Brian Barnes, profesor asistente de investigación de la Facultad de Ciencias Marinas de la universidad, que trabaja en el laboratorio, dijo a Reuters que la novedad del fenómeno y su carácter estacional hacen que predecir su evolución futura resulte complicado.

"Antes de 2010 no había nada, y desde entonces hemos pasado de un millón de toneladas métricas en toda la zona en 2011 a 40 millones el año pasado", afirmó, lo que sugiere que la masa de algas podría estar duplicándose cada cinco años.

Cifras récord en México

En México, las autoridades buscan proteger los principales destinos turísticos a lo largo de su pintoresca Riviera Maya —entre ellos Cancún, Tulum y Playa del Carmen— mediante la adquisición de más embarcaciones para recoger el sargazo y la instalación de barreras flotantes de mayor tamaño frente a la costa.

México, que recoge la inmensa mayoría de sus sargazos después de que estos lleguen a sus playas, ha recogido unas 96,151 toneladas este año, frente a las 92,783 toneladas del año pasado, según datos del Gobierno.

"La experiencia nos ha enseñado que la mejor forma de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que lleguen a nuestras costas", dijo Mara Lezama, gobernadora del estado sureño Quintana Roo, en una conferencia de prensa el jueves.

Autoridades federales mexicanas esperan que llegue en un mes un nuevo buque para la recolección de sargazo en mar abierto y están tratando de adquirir más buques de Japón y suministrar embarcaciones más pequeñas de fabricación mexicana a la República Dominicana.

Créditos de carbono

Algunas empresas han intentado obtener créditos de carbono por enviar barcos a recoger bloques de sargazo —que libera metano al descomponerse— y hundirlos posteriormente en el fondo marino, pero esta práctica ha suscitado preocupaciones ⁠sobre posibles abusos, el impacto en los ecosistemas de aguas profundas y la sobreexplotación de las acumulaciones en el mar.

"Es ⁠una cuestión de equilibrio porque el sargazo en el mar es un hábitat natural ⁠y hay toneladas de tortugas y peces que viven entre él", explicó Barnes. "Así que, si intentas limpiar el Caribe por completo, vas a provocar muchos daños colaterales".

Barnes señaló que muchas empresas se habían puesto en contacto con él ⁠para pedirle consejo sobre proyectos de créditos de carbono, pero no estaba convencido de que fueran a dar resultados positivos.

Cuando la vida te da sargazo

La sobreabundancia de sargazo ha inspirado a varios emprendedores a intentar convertir estas algas en nuevas fuentes de energía o en productos comerciales lucrativos, superando retos como la eliminación segura de los metales tóxicos absorbidos por las algas.

La secretaria mexicana del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que, de los cerca de 200 proyectos existentes en México, al menos 11 tenían potencial para ampliarse a escala industrial y 39 ya estaban fabricando productos, que iban desde combustibles, fertilizantes, laminados y bioplásticos hasta sandalias artesanales.

Félix Navarrete, ejecutivo de Carbonwave, empresa dedicada a la refinación de sargazo, señaló que su empresa ya vendía fertilizantes en el extranjero y que, tras recibir la autorización reglamentaria del regulador de salud mexicano, ahora tenía la intención de venderlos a los agricultores nacionales.

Carbonwave también pretende suministrar materiales a los sectores cosmético y textil. Por su parte, el gobierno de Quintana Roo tiene previsto ampliar una planta de biocombustibles en Cancún.

Próximos pasos

Aunque los líderes gubernamentales y empresariales de El Caribe han advertido de la magnitud de la crisis, también instan a los turistas a seguir visitando sus playas y a aprovechar al máximo sus vacaciones manteniéndose informados y optando por zonas menos afectadas.

México acogerá a principios de octubre en Cancún una conferencia conjunta entre la Unión Europea y El Caribe sobre el sargazo, en la que los representantes debatirán cómo ampliar la recolección de sargazo al tiempo que se protegen las playas y los arrecifes de coral.