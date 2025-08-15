Masters 1000 de Cincinnati: Alcaraz sigue los pasos de Sinner y Rybakina destrona a Sabalenka

En una feroz pugna ante Andrey Rublev, el español Carlos Alcaraz avanzó el viernes a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev.

El italiano Jannik Sinner, líder de la ATP, ya estaba instalado en las semifinales del sábado, en las que tendrá un oponente inesperado en el francés Térence Atmane, número 136 de la ATP.

Este viernes Alcaraz superó una prueba de fuego ante un guerrero Rublev, que amagó con otra eliminación sorpresa en Cincinnati como la que le asestó previamente Elena Rybakina a la número uno Aryna Sabalenka, vigente campeona femenina.

Alcaraz, segundo del ranking mundial, apretó los dientes durante dos horas y 17 minutos para doblegar por 6-3, 4-6 y 7-5 a Rublev (11), que le echó una mano con una fatídica doble falta final.

El ex número uno mundial, que ya se dejó un set en el debut, vivió sus mejores momentos en una primera manga que dominó de principio a fin, con un servicio autoritario que concedió una sola oportunidad de break a su rival.

Rublev se mostraba especialmente flojo con su segundo saque (31% de efectividad) pero en el segundo parcial afinó la puntería y encontró el preciado quiebre en un maratónico séptimo juego.

Resignado a seguir batallando bajo los más de 30º Celsius, el vigente campeón de Roland Garros fue mejorando su devolución hasta romper el saque de Rublev y avanzarse 5-3.

Un combativo Rublev le devolvió el quiebre pero después desperdició una pelota para forzar el tiebreak y se disparó en el pie con una doble falta que decantó el duelo del lado del español.

Con una mezcla de alivio y rabia, Alcaraz festejó con varios golpes en el pecho su decimoquinta victoria seguida en torneos Masters 1000.

"Estoy orgulloso de aceptar que debía jugar el tercer set y que sería una batalla larga. A mí me encanta eso", señaló el murciano, que no se ha bajado de las semifinales en sus últimos siete torneos.

- Zverev seca a Shelton -

El español, de 22 años, se mantiene así en una ruta paralela a la de Jannik Sinner, multiplicando las expectativas de otro duelo de alto voltaje como las tres finales que han disputado desde mayo, con un triunfo italiano (Wimbledon) y dos españoles (Roma y Roland Garros).

Su último obstáculo a la final será Alexander Zverev, que este viernes pasó por encima de la última esperanza estadounidense, Ben Shelton, por un doble 6-2.

El joven jugador de Atlanta vio esfumarse su racha de nueve partidos ganados de forma consecutiva con la que este mes alzó su primer trofeo Masters 1000 en Toronto.

Zverev, también semifinalista en Toronto, es de los pocos que puede presumir de un balance positivo con Alcaraz, al salir vencedor de seis de sus 11 duelos.

Para mejorar aún más el expediente tendrá que reponerse a toda velocidad de unos mareos que le asaltaron este viernes, por los que requirió de atención médica.

"No estoy seguro de lo que sucedió. Hoy probablemente tenía las mejores sensaciones de los últimos meses, sintiendo la pelota increíblemente bien desde ambos lados", explicó sobre la pista. "Al final del primer set empecé a no sentirme tan bien y fue empeorando progresivamente. Haré todo lo posible para estar al cien por cien mañana".

- Una década sin bicampeonato -

En el WTA 1000 femenino, Elena Rybakina acabó con la defensa del título de Aryna Sabalenka con un brillante triunfo por 6-1 y 6-4.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina desarmó a la jefa del circuito femenino con un servicio incontenible, con el que sumó 11 'aces' y neutralizó sus cinco oportunidades de break.

Irreconocible en juego y actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y entregó el primer set en apenas 28 minutos.

Tras desperdiciar cuatro pelotas de quiebre en el segundo set, Sabalenka lanzó un grito de frustración e hincó la rodilla en la duodécima batalla entre ambas.

La número uno mundial aspiraba a ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde Serena Williams, en 2015, y ahora se enfocará en defender la corona del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que arranca el 24 de agosto en Nueva York.

Terceras semis de Swiatek

Rybakina, número 10 del ranking mundial, pugnará el domingo por un lugar en su primera final en Cincinnati ante otra de las favoritas, la polaca Iga Swiatek.

La número tres de la WTA barrió en la mañana 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya (34ª) para tomar lugar en sus terceras semifinales seguidas en Cincinnati.

La estadounidense Coco Gauff, número dos mundial, chocaba en la noche con la italiana Jasmine Paolini.

La ganadora de ese duelo jugará la segunda semifinal frente a la rusa Veronika Kudermetova, que derrotó a la francesa Varvara Gracheva por un rotundo 6-1 y 6-2.